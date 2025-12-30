Unas 150 entidades piden suspender el Barça-Maccabi del 6 de enero

Un total de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Cataluña han reclamado que no se dispute el partido de baloncesto entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga y previsto para el 6 de enero en el Palau Blaugrana.

La demanda se recoge en un manifiesto impulsado por la plataforma Prou Complicitat amb Israel, que asegura que existe un amplio consenso social y político en Cataluña para exigir la suspensión del encuentro, anunciado por el FC Barcelona a puerta cerrada.

Entre las entidades firmantes figuran organizaciones vecinales y sociales como la FAVB, LaFede.cat, el Sindicat de Llogateres y SOS Racisme Catalunya, así como los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña.

El manifiesto también cuenta con el apoyo de formaciones políticas como ERC, los Comuns y la CUP que, además de firmar la petición, también han presentado esta semana una propuesta de resolución registrada en el Parlament que pide explícitamente que el partido no se juegue.

Este respaldo se suma al posicionamiento público expresado el pasado 29 de diciembre por varias peñas y colectivos de aficionados del Barça de baloncesto, entre ellos la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell, Sang Culé Cor Català i Dracs 1991 Supporters Palau Blauagrana.

Denuncia por el genocidio

Las organizaciones firmantes consideran que permitir la celebración del encuentro supone, a su juicio, "normalizar el genocidio contra el pueblo palestino" y utilizar el deporte para ocultar vulneraciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

"El deporte no puede ser neutral en contextos como este", sostiene el manifiesto, que rechaza que competiciones deportivas sirvan para "blanquear" conflictos armados o políticos de Estados implicados en ellos.

Aunque valoran la decisión de disputar el partido a puerta cerrada como "un primer paso", las entidades consideran que la medida es insuficiente y mantienen que "con el genocidio no se juega".

Ante este escenario, las organizaciones reclaman que no se permita la entrada de representantes del Estado israelí en Barcelona con motivo del partido y que se adopten todas las medidas administrativas y políticas necesarias para impedir su celebración.

El manifiesto también insta a las instituciones catalanas a actuar para evitar que el deporte contribuya a la normalización de la violencia contra la población palestina.

Las organizaciones convocantes han recordado que el próximo 6 de enero, a las 19:00 horas, se celebrará una manifestación frente al Palau Blaugrana para exigir la cancelación del partido antes del inicio de este, a las 20:30 horas.