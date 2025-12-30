Hora y dónde ver los partidos de la NBA del enero 2026

Arranca el 2026 con una programación de primer nivel de la NBA durante el mes de enero. A lo largo de las próximas semanas, los aficionados podrán disfrutar en directo, en DAZN, y a la carta de una amplia selección de partidos de temporada regular, con enfrentamientos entre algunas de las franquicias más competitivas de la liga y duelos clave en la carrera por los playoffs.

La acción comenzará el 3 de enero con el Minnesota Timberwolves vs Miami Heat (23:00 horas), dando paso a un intenso inicio de mes marcado por varias madrugadas de baloncesto de alto nivel. Entre los primeros grandes choques destacan el Warriors vs Clippers (5 de enero, 04:00 horas), el Lakers vs Pelicans (6 de enero, 02:00 horas) o el Bucks vs Warriors (7 de enero, 04:00 horas), en una primera semana que medirá a varios de los aspirantes al título.

En DAZN también se podrá disfrutar de los Boston Celtics del español Hugo González, que se medirán a rivales como Indiana Pacers (12 de enero, 01:30 horas), Detroit Pistons (20 de enero, 02:00 horas) o Chicago Bulls (25 de enero, 02:00 horas), mientras que los Denver Nuggets protagonizarán duelos destacados frente a Dallas Mavericks (14 de enero, 03:30 horas) y Los Angeles Lakers (20 de enero, 04:00 horas).

Los AngelesLakers tendrán una presencia destacada a lo largo de todo el mes, con partidos ante Spurs (7 de enero, 01:30 horas), Kings (12 de enero, 04:00 horas), Mavericks (25 de enero, 02:30 horas) o Cavaliers (28 de enero, 01:00 horas), en una serie de encuentros clave para medir su rendimiento en el tramo central de la temporada.

La recta final de enero mantendrá el pulso competitivo con choques de alto nivel como el Knicks vs 76ers (24 de enero, 21:00 horas), el Thunder vs Bucks (21 de enero, 03:30 horas), el Bucks vs 76ers (27 de enero, 02:00 horas) o el Pistons vs Warriors (30 de enero, 04:00 horas), antes de cerrar la programación con el Mavericks vs Rockets en la madrugada del 1 de febrero (02:30 horas).

Además de la emisión en directo, los encuentros estarán disponibles a la carta, junto con resúmenes y contenidos para revivir los mejores momentos de cada jornada, reforzando la experiencia de los fans de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Además de los partidos de temporada regular, DAZN ofrecerá en directo el NBA All-Star, los Play-offs, una Final de Conferencia en directo y otra a la carta, así como las 2026 NBA Finals a la carta

La NBA se vive en DAZN por 4,99 €/mes con el plan Made in USA, o por 9,99 €/mes con el plan Baloncesto.

Calendario completo de la NBA en DAZN durante enero (en directo y a la carta)

·3 Enero | 23:00 h | Minnesota Timberwolves vs Miami Heat

·5 Enero | 00:00 h | Minnesota Timberwolves vs Washington Wizards

·Madrugada del 5 Enero | 01:00 h | New York Knicks vs Detroit Pistons

·Madrugada del 5 Enero | 04:00 h | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers

·Madrugada del 6 Enero | 02:00 h | San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies

·Madrugada del 6 Enero | 02:00 h | Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans

·Madrugada del 7 Enero | 01:30 h | Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs

·Madrugada del 7 Enero | 04:00 h | Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors

·11 Enero | 21:00 h | New Orleans Pelicans vs Orlando Magic

·12 Enero | 00:00 h | New York Knicks vs Portland Trail Blazers

·Madrugada del 12 Enero | 01:30 h | Boston Celtics vs Indiana Pacers

·Madrugada del 12 Enero | 04:00 h | Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings

·Madrugada del 13 Enero | 02:00 h | Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks

·Madrugada del 13 Enero | 02:00 h | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

·Madrugada del 14 Enero | 01:00 h | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers

·Madrugada del 14 Enero | 03:30 h | Denver Nuggets vs Dallas Mavericks

·Madrugada del 16 Enero | 01:00 h | Chicago Bulls vs Brooklyn Nets

·Madrugada del 16 Enero | 03:30 h | Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets

·17 Enero | 23:00 h | Utah Jazz vs Dallas Mavericks

·19 Enero | 20:30 h | Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers

·19 Enero | 23:00 h | Dallas Mavericks vs New York Knicks

·Madrugada del 20 Enero | 02:00 h | Boston Celtics vs Detroit Pistons

·Madrugada del 20 Enero | 02:00 h | San Antonio Spurs vs Houston Rockets

·Madrugada del 20 Enero | 04:00 h | Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets

·Madrugada del 21 Enero | 01:00 h | Cleveland Cavaliers vs Charlotte Hornets

·Madrugada del 21 Enero | 03:30 h | Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks

·24 Enero | 21:00 h | New York Knicks vs Philadelphia 76ers

·Madrugada del 25 Enero | 02:00 h | Boston Celtics vs Chicago Bulls

·Madrugada del 25 Enero | 02:30 h | Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks

·Madrugada del 26 Enero | 01:00 h | Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers

·Madrugada del 26 Enero | 02:00 h | Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls

·Madrugada del 27 Enero | 02:00 h | Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers

·Madrugada del 27 Enero | 03:00 h | Detroit Pistons vs Denver Nuggets

·Madrugada del 28 Enero | 01:00 h | Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers

·Madrugada del 28 Enero | 03:30 h | San Antonio Spurs vs Houston Rockets

·Madrugada del 30 Enero | 01:00 h | Los Angeles Lakers vs Washington Wizards

·Madrugada del 30 Enero | 04:00 h | Detroit Pistons vs Golden State Warriors

·Madrugada del 1 Febrero | 02:30 h | Dallas Mavericks vs Houston Rockets