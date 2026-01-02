El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas abrirá el nuevo año

Ya está todo preparado en Zaragoza, la ciudad donde este sábado 3 de enero arrancará el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas, la primera gran cita del nuevo año que se prolongará hasta el día 7 y en la que la Comunitat Valenciana aspira a competir por las medallas junto a las grandes selecciones de nuestro país.

El sistema de competición establece una primera fase de grupos con cinco grupos de cuatro equipos (excepto el E que tendrá solo tres). Se clasificarán para cuartos de final los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E.

Rivales de la Comunitta Valenciana

Estos son los rivales de la Comunitat en la Fase de Grupos. Las 4 selecciones competirán en el Grupo B:

Cadete Masculino (B): Madrid, Cantabria y La Rioja

Cadete Femenino (B): Andalucía, Murcia y Castilla la Mancha

Infantil Masculino (B): Galicia, Extremadura y La Rioja

Infantil Femenino (B): Castilla y León, Extremadura y Murcia

Calendario de partidos de la Fase de Grupos

Selección Cadete Masculina

03/01/2026 - 11:30 h. Cantabria - C. Valenciana

03/01/2026 - 19:30 h. C. Valenciana - La Rioja

04/01/2026 - 15:30 h. Madrid - C. Valenciana

Selección Cadete Femenina

03/01/2026 - 09:30 h. Murcia - C. Valenciana

03/01/2026 - 17:30 h. C. Valenciana - Castilla La Mancha

04/01/2026 - 13:30 h. Andalucía - C. Valenciana

Selección de la Comunitat Valenciana Cadete Femenino. / FBCV

Selección Infantil Masculina

03/01/2026 - 09:30 h. La Rioja - C. Valenciana

03/01/2026 - 17:30 h. C. Valenciana - Extremadura

04/01/2026 - 13:30 h. C. Valenciana - Galicia

Selección de la Comunitat Valenciana Infantil Masculino. / FBCV

Selección Infantil Femenina

03/01/2026 - 11:30 h. Murcia - C. Valenciana

03/01/2026 - 19:30 h. C. Valenciana - Extremadura

04/01/2026 - 15:30 h. C. Valenciana - Castilla León

Selección de la Comunitat Valenciana Infantil Femenino. / FBCV

Toda la información del evento podrá seguirse en directo a través de www.feb.es con retransmisión de los encuentros también en Canal FEB y en YouTube FEB.