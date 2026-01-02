Los Celtics de Hugo González, los Heat y los Rockets abren 2026 con fiestas a domicilio

Los Boston Celtics del español Hugo González, los Miami Heat del mexicano Jaime Jáquez y los Houston Rocketsde Kevin Durant comenzaron este jueves su 2026 con tres triunfos a domicilio contra Sacramento Kings, Detroit Pistons y Brooklyn Nets, respectivamente.

Hugo González, elegido con el número 28 absoluto por los Celtics en el último draft, arrancó 2026 con tres puntos, seis rebotes, una asistencia y un robo en el triunfo 120-106 de los Celtics en su visita a los Kings. El madrileño, de 19 años, acabó con un brillante +20 de 'plus-minus', la mejor marca del equipo de Joe Mazzulla. Tomó dos tiros en California, conectó un triple y perdonó una entrada en el cuarto período.

Jaylen Brown fue el líder anotador de Boston con 29 puntos y diez rebotes. Los Celtics llevan seis victorias en sus últimos siete partidos y ocupan la tercera posición en el Este (21-12), detrás de New York Knicks (23-10) y Detroit Pistons (25-9). Los Kings, en los que DeMar DeRozan anotó 25 puntos, son penúltimos en el Oeste, con balance de 8-26.

Miami prolonga la involución de Detroit

Los Heat extendieron su racha de triunfos seguidos a cuatro con su 118-112 en el campo de unos Detroit Pistons, líderes del Este, que viven un momento complicado y perdieron tres de sus últimos cuatro partidos. Norman Powell dirigió a los Heat con 36 puntos, apoyado por un doble doble de quince puntos y catorce rebotes de Bam Adebayo. El mexicano Jaime Jáquez Jr dejó su firma en Detroit con 19 puntos y cinco asistencias saliendo del banquillo.

Los Pistons desperdiciaron los 31 puntos de Cade Cunningham y, pese a seguir líderes en el Este (25-9), vieron reducirse su margen de ventaja sobre los New York Knicks (23-10). Otra victoria a domicilio la firmaron los Philadelphia 76ers, que doblegaron 123-108 a los Dallas Mavericks. El regreso de Anthony Davis tras dos partidos de baja por un problema de abductores no le bastó a los Mavs, en los que el novato Cooper Flagg, elegido con el número uno en el último draft, no pasó de los doce puntos. Tyrese Maxey selló 34 puntos para los Sixers y Joel Embiid aportó 22 puntos.

Norman Powell. / SD

El 'ex' Durant asalta Brooklyn

Durant, que jugó en Brooklyn de 2019 a 2023, regresó a la que fue su casa con 22 puntos y once asistencias para dirigi el cómodo 120-96 de los Rockets en el Barclays Center. Los Rockets prolongaron su buen momento de forma en la NBA y consiguieron su cuarto triunfo consecutivo para incrementar su balance a 21 victorias y diez derrotas, la cuarta mejor marca en la Conferencia Oeste.

Los Nets, por su parte, sufrieron su segundo revés consecutivo y su balance de 10-21 les deja en la antepenúltima plaza en la Conferencia Este. Durant metió 10 de sus 22 puntos en un gran segundo período, en el que lució su amplio arsenal técnico con unas espectaculares canastas en suspensión y entradas.