Doncic y LeBron sostienen a los Lakers frente a los Grizzlies de Santi Aldama

Luka Doncic selló 34 puntos y LeBron James aportó 31 para sostener a Los Ángeles Lakers en la Crypto.com Arena contra los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, que se rindieron 128-121 pese a los 15 puntos del español Santi Aldama.

Jake LaRavia, ex de los Grizzlies, se sumó al festival anotador angelino con 21 puntos y el equipo de JJ Redick comenzó su 2026 de la mejor manera.

Los Lakers, que vivieron un mes de diciembre complicado, tienen un balance de 21-11 y ocupan la quinta plaza en el Oeste. Los Grizzlies son novenos en la misma conferencia (15-19) y perdieron su tercer duelo consecutivo.

Doncic acabó el partido con 34 puntos, seis rebotes y ocho asistencias, LeBron brilló por su efectividad con 31 puntos, fruto de un 12 de 18 en tiros de campo, a los que añadió nueve rebotes y seis asistencias.

LaRavia consiguió además nueve rebotes y fue protagonista con un triple en un parcial de 12-2 de los Lakers en los últimos cinco minutos que sirvió para dar el golpe definitivo al encuentro. Jaren Jackson fue el máximo anotador de Memphis con 25 puntos, mientras que Ja Morant se quedó en 16 y once asistencias.

Aldama, importante desde el banquillo

Aldama, de 24 años, aprovechó sus 29 minutos saliendo del banquillo y sumó quince puntos, siete rebotes y tres asistencias. Conectó cinco de sus doce tiros de campo, con tres de nueve desde el arco. Con un gran comienzo de partido de LaRavia, ex de los Grizzlies, los Lakers llegaron a tener quince puntos de ventaja en el segundo período, pero los Grizzlies, con nueve tempraneros puntos de Aldama, lograron mantenerse en la contienda.

Aldama hizo daño a los Lakers saliendo del banquillo y forzó hasta dos jugadas de cuatro puntos, además de dar una importante protección al aro. Doncic llevó de la mano a los Lakers en el cuarto período y superó los 25 puntos contra Memphis por undécima vez consecutiva.

Los Lakers y los Grizzlies volverán a verse las caras este domingo en este mismo escenario. A continuación, el equipo de JJ Redick se medirá con New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks.