Un oro y dos platas para la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

La Comunitat Valenciana ha vuelto a brillar un año más en el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas. Campeona de España en Cadete Femenino, subcampeona de España en Cadete Masculino y en Infantil Masculino, y un 5º puesto en Infantil Femenino es el extraordinario balance con el que finaliza la edición de 2026. La Comunitat Valenciana es, además, la única autonomía que ha logrado estar en tres de las cuatro finales disputadas.

Las Cadete, campeonas

La selección Cadete Femenina se ha proclamado campeona de España tras conseguir la victoria en todos los encuentros del Campeonato. En la Fase de Grupos se impuso a Murcia (19-69), Castilla La Mancha (88-53) y Andalucía (54-66). En cuartos de final ganó con solvencia a Asturias (79-29), y aunque en semifinales esperaba Cataluña, las jugadoras entrenadas por Jorge Ruiz supieron sacar el partido adelante (75-62) para llegar a la gran Final, donde esperaba Castilla León, a la que también vencieron por 70-82 para ser campeonas de España por todo lo alto.

Plata en Infantil Masculino

La selección Infantil Masculina también protagonizaba una impecable Fase de Grupos, ganando con autoridad a La Rioja (7-57), Extremadura (81-31) y Galicia (94-54). Esa superioridad se mantuvo tanto en cuartos de final ante Aragón (85-53) como en semifinales ante Madrid (88-66), pero desafortunadamente no se pudo poner el broche de oro en la Final ante Cataluña (59-37). Un mal segundo periodo acabó lastrando las opciones de hacerse con el título.

La selección Infantil masculina, subcampeona / FBCV

Plata para los Cadete

La selección Cadete Masculina se impuso en dos de los tres partidos de la Fase de Grupos. Ganó a Cantabria (45-78) y La Rioja (78-28) y cosechó su primera derrota ante Madrid (92-80). Pero el equipo dirigido por Iván Íñiguez encaró con fuerza las eliminatorias para vencer en cuartos de final a Canarias (81-72) y en semifinales a Aragón (68-78), plantándose en la Final soñada donde volvieron a verse las caras ante Madrid, un rival que se convertía en la bestia negra de la selección Cadete, que se vio superada por 68-87 en el encuentro que decidía el campeón.

Los cadete, subcampeones / FBCV

La selección Infantil Femenina, quinta

La selección Infantil Femenina tuvo un buen estreno ante Murcia y Extremadura, cerrando marcador en ambos encuentros. Sin embargo, Castilla León forzó la prórroga y terminó ganando el último partido de la Fase de Grupos, provocando así que el rival en el cruce de cuartos de final fuera Cataluña, una de las favoritas ante la que se terminó cediendo en un buen partido por 64-72. Apartadas de la lucha por las medallas, las jugadoras de la Comunitat se emplearon a fondo en el nuevo reto de hacerse con el 5º puesto, un objetivo que materializaban tras vencer a Aragón (58-69) y remontar ante Islas Baleares (81-72).

La selección Infantil, quinta / FBCV

Resultados de la Comunitat Valenciana:

Selección Cadete Masculina

03/01/2026 – 11:30 h. Cantabria 45 – 78 C. Valenciana

03/01/2026 – 19:30 h. C. Valenciana 78 – 28 La Rioja

04/01/2026 – 15:30 h. Madrid 92 – 80 C. Valenciana

05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 81 – 72 Canarias

06/01/2026 – 17:30 h. Semifinales: Aragón 68 – 78 C. Valenciana

07/01/2026 – 12:00 h. Final: C. Valenciana 68 – 87 Madrid

Selección Cadete Femenina

03/01/2026 – 09:30 h. Murcia 19 – 69 C. Valenciana

03/01/2026 – 17:30 h. C. Valenciana 88 – 53 Castilla La Mancha

04/01/2026 – 13:30 h. Andalucía 54 – 66 C. Valenciana

05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 79 – 29 Asturias

06/01/2026 – 15:30 h. Semifinales: C. Valenciana 75 – 62 Cataluña

07/01/2026 – 10:00 h. Final: Castilla León 70 – 82 C. Valenciana

Selección Infantil Masculina

03/01/2026 – 09:30 h. La Rioja 7 – 57 C. Valenciana

03/01/2026 – 17:30 h. C. Valenciana 81 – 31 Extremadura

04/01/2026 – 13:30 h. C. Valenciana 94 – 54 Galicia

05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 85 – 53 Aragón

06/01/2026 – 15:30 h. Semifinales: C. Valenciana 88 – 66 Madrid

07/01/2026 – 09:30 h. Final: Cataluña 59 – 37 C. Valenciana

Selección Infantil Femenina

03/01/2026 – 11:30 h. Murcia 30 – 80 C. Valenciana

03/01/2026 – 19:30 h. C. Valenciana 80 – 30 Extremadura

04/01/2026 – 15:30 h. C. Valenciana 77 – 78 Castilla León

05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 64 – 72 Cataluña

06/01/2026 – 13:30 h. Puestos 5º al 8º: Aragón 58 – 69 C. Valenciana

07/01/2026 – 11:00 h. Puestos 5º y 6º: C. Valenciana 81 – 72 Baleares