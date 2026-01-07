Un oro y dos platas para la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas
La FBCV, Campeona de España en Cadete Femenino, subcampeona en Cadete Masculino y en Infantil Masculino, y quinta en infantil Femenino
La Comunitat Valenciana ha vuelto a brillar un año más en el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas. Campeona de España en Cadete Femenino, subcampeona de España en Cadete Masculino y en Infantil Masculino, y un 5º puesto en Infantil Femenino es el extraordinario balance con el que finaliza la edición de 2026. La Comunitat Valenciana es, además, la única autonomía que ha logrado estar en tres de las cuatro finales disputadas.
Las Cadete, campeonas
La selección Cadete Femenina se ha proclamado campeona de España tras conseguir la victoria en todos los encuentros del Campeonato. En la Fase de Grupos se impuso a Murcia (19-69), Castilla La Mancha (88-53) y Andalucía (54-66). En cuartos de final ganó con solvencia a Asturias (79-29), y aunque en semifinales esperaba Cataluña, las jugadoras entrenadas por Jorge Ruiz supieron sacar el partido adelante (75-62) para llegar a la gran Final, donde esperaba Castilla León, a la que también vencieron por 70-82 para ser campeonas de España por todo lo alto.
Plata en Infantil Masculino
La selección Infantil Masculina también protagonizaba una impecable Fase de Grupos, ganando con autoridad a La Rioja (7-57), Extremadura (81-31) y Galicia (94-54). Esa superioridad se mantuvo tanto en cuartos de final ante Aragón (85-53) como en semifinales ante Madrid (88-66), pero desafortunadamente no se pudo poner el broche de oro en la Final ante Cataluña (59-37). Un mal segundo periodo acabó lastrando las opciones de hacerse con el título.
Plata para los Cadete
La selección Cadete Masculina se impuso en dos de los tres partidos de la Fase de Grupos. Ganó a Cantabria (45-78) y La Rioja (78-28) y cosechó su primera derrota ante Madrid (92-80). Pero el equipo dirigido por Iván Íñiguez encaró con fuerza las eliminatorias para vencer en cuartos de final a Canarias (81-72) y en semifinales a Aragón (68-78), plantándose en la Final soñada donde volvieron a verse las caras ante Madrid, un rival que se convertía en la bestia negra de la selección Cadete, que se vio superada por 68-87 en el encuentro que decidía el campeón.
La selección Infantil Femenina, quinta
La selección Infantil Femenina tuvo un buen estreno ante Murcia y Extremadura, cerrando marcador en ambos encuentros. Sin embargo, Castilla León forzó la prórroga y terminó ganando el último partido de la Fase de Grupos, provocando así que el rival en el cruce de cuartos de final fuera Cataluña, una de las favoritas ante la que se terminó cediendo en un buen partido por 64-72. Apartadas de la lucha por las medallas, las jugadoras de la Comunitat se emplearon a fondo en el nuevo reto de hacerse con el 5º puesto, un objetivo que materializaban tras vencer a Aragón (58-69) y remontar ante Islas Baleares (81-72).
Resultados de la Comunitat Valenciana:
Selección Cadete Masculina
03/01/2026 – 11:30 h. Cantabria 45 – 78 C. Valenciana
03/01/2026 – 19:30 h. C. Valenciana 78 – 28 La Rioja
04/01/2026 – 15:30 h. Madrid 92 – 80 C. Valenciana
05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 81 – 72 Canarias
06/01/2026 – 17:30 h. Semifinales: Aragón 68 – 78 C. Valenciana
07/01/2026 – 12:00 h. Final: C. Valenciana 68 – 87 Madrid
Selección Cadete Femenina
03/01/2026 – 09:30 h. Murcia 19 – 69 C. Valenciana
03/01/2026 – 17:30 h. C. Valenciana 88 – 53 Castilla La Mancha
04/01/2026 – 13:30 h. Andalucía 54 – 66 C. Valenciana
05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 79 – 29 Asturias
06/01/2026 – 15:30 h. Semifinales: C. Valenciana 75 – 62 Cataluña
07/01/2026 – 10:00 h. Final: Castilla León 70 – 82 C. Valenciana
Selección Infantil Masculina
03/01/2026 – 09:30 h. La Rioja 7 – 57 C. Valenciana
03/01/2026 – 17:30 h. C. Valenciana 81 – 31 Extremadura
04/01/2026 – 13:30 h. C. Valenciana 94 – 54 Galicia
05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 85 – 53 Aragón
06/01/2026 – 15:30 h. Semifinales: C. Valenciana 88 – 66 Madrid
07/01/2026 – 09:30 h. Final: Cataluña 59 – 37 C. Valenciana
Selección Infantil Femenina
03/01/2026 – 11:30 h. Murcia 30 – 80 C. Valenciana
03/01/2026 – 19:30 h. C. Valenciana 80 – 30 Extremadura
04/01/2026 – 15:30 h. C. Valenciana 77 – 78 Castilla León
05/01/2026 – 15:30 h. Cuartos de final: C. Valenciana 64 – 72 Cataluña
06/01/2026 – 13:30 h. Puestos 5º al 8º: Aragón 58 – 69 C. Valenciana
07/01/2026 – 11:00 h. Puestos 5º y 6º: C. Valenciana 81 – 72 Baleares
- El Valencia cierra el fichaje de Umar Sadiq
- Primer movimiento del Valencia CF para la portería 26/27
- El Valencia entra en la recta final del fichaje de Umar Sadiq
- Final: Valencia Basket logra otra victoria aplastante
- Directo | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala y Diakhaby: Confirmados los peores pronósticos
- El Valencia BC evita el descenso y jugará la repesca en Burgos
- La gripe se ensaña con el Valencia: Otro jugador KO