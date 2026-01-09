Jansen BT se proclama campeón del Basket Cup U-17 tras una intensa competición formativa

El Basket Cup U-17 ha concluido con un balance muy positivo, consolidándose como una de las citas formativas más exigentes del calendario nacional para la categoría Júnior.

Durante varios días de competición, el torneo ha reunido a algunas de las academias y canteras más competitivas del país, ofreciendo partidos de alto nivel, intensidad y aprendizaje.

Clasificación

El campeonato se cerró con la victoria de Jansen BT, que se proclamó campeón del torneo tras una sólida actuación a lo largo de toda la competición. La segunda posición fue para Baloncesto Fuenlabrada, mientras que Velabasket Academy completó el podio con un meritorio tercer puesto, esta gran academia Valenciana de muy reciente formación completó un torneo con una nota muy alta por sus participantes. En cuarta posición finalizó Zentro Basket Madrid Academy, confirmando su crecimiento como una de las academias de baloncesto formativo más sonadas del país.

La clasificación final la completaron UPB Gandía en quinto lugar, seguido de Compactación Andalucía Málaga Basket en sexta posición, CB Coria séptimo, CIDESUR Fundación CB Granada octavo, Caja 87 noveno y UCAM Murcia en décima posición, en un torneo marcado por la igualdad y el alto ritmo de juego.

Experiencia competitiva

Más allá de los resultados, el Basket Cup U-17 ha vuelto a demostrar la importancia de este tipo de eventos en el desarrollo del baloncesto base, ofreciendo a los jugadores una experiencia competitiva exigente en un entorno profesional, con arbitraje oficial y una estructura diseñada para garantizar minutos y aprendizaje a todos los equipos participantes.

Desde la organización, QLSPORT ha querido agradecer especialmente el apoyo del Ayuntamiento de Gandía, cuya implicación ha sido clave para la celebración del torneo, así como la colaboración del club UPB Gandía, anfitrión del evento y pieza fundamental en el desarrollo logístico y deportivo de la competición.

El Basket Cup U-17 se despide reforzando su identidad como un espacio donde la formación, la convivencia y la competición han ido de la mano este inicio de año.