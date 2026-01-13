Desvelan el dineral que pide la NBA para sus franquicias en Europa

La NBA está completamente decidida a expandir su mercado a Europa. A la mejor liga de baloncesto del mundo la tradicional competición con 30 equipos se le queda pequeña, tanto que desde hace algún tiempo tuvieron que crear la Copa NBA a mitad de temporada para que hubiera otro aliciente competitivo hasta los Playoffs, incluido el invento del Play-In para que los equipos peor clasificados no se dejaran llevar en el mes de marzo en busca de más posibilidades de conseguir una elección alta en la lotería del Draft.

Adam Silver también ha apostado durante su mandato por ampliar el mercado NBA no solo en Europa si no a nivel global tanto en China, África y México, por ejemplo, con partidos oficiales, amistosos y competiciones auspiciadas por la propia liga. Ahora más allá de los partidos en Europa, que en 2026 y 2027 se celebrarán a pares (Berlín y Londres y Mánchester y París, respectivamente), la NBA quiere implantar su propia liga o conferencia en Europa.

Para ello hace meses que Adam Silver anunció junto a la FIBA la negociación para la creación de un proyecto conjunto, que amenaza el ecosistema de la Euroliga y de la Eurocup, fuera del amparo de la FIBA. Los clubes propietarios de la Euroliga todavía tienen que decidir qué va a ocurrir en el próximo ciclo de la competición, mientras la NBA sigue dando pasos para poner en marcha una competición con un potencial económico aún por descubrir, pero con la firme intención de quedarse con los mercados más importantes de Europa.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la NBA / NBA

Adam Silver traslada del dinero a invertir para jugar la NBA Europa

Aunque hasta ahora no se ha dado una fecha concreta, los planes de la NBA y de Adam Silver pasan por estrenar la NBA Europa en 2027. Así pues la liga ya se mueve para conocer qué equipos y ciudades estarían dispuestas a participar en el torneo. Evidentemente la decisión de los equipos de la Euroliga a estas alturas sigue sin conocerse, pese a ello, en el proyecto NBA se dibujan unas 12 franquicias para empezar, a los cuales se añadirían cuatro equipos rotatorios según méritos deportivos.

Según recoge NBAManiacs durante la próxima celebración de los NBA Europe Games a finales de enero Adam Silver tiene programadas varias reuniones con inversores y medios audiovisuales para explorar las opciones del proyecto. Así mismo es la cadena Bloomberg la que asegura que el precio de partida que se le ha pedido a esos posibles inversores es de 1000 millones de euros. No obstante algunos propietarios de la NBA actual valoran aportar su granito de arena en este proyecto. Adam Silver busca mercados y ciudades potentes que podrían acoger estas franquicias como París, Londres, Berlín o Mánchester. Todas ellas con pabellones modernos entre los que también podría situarse el Roig Arena y el Valencia Basket sin ningún tipo de problema.

Imagen desde uno de los fondos del nuevo Roig Arena, uno de los mejores pabellones de Europa / J. M. LÓPEZ

En definitiva la NBA quiere pabellones acordes a lo que es su competición y capitales europeas con mucho potencial económico, aunque algunas de ellas sin tradición por el baloncesto como pudiera ocurrir con Inglaterra o, en menor medida, Alemania.