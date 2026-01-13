Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LeBron James estrena ante los Kings el parche conmemorativo por su temporada 23 en la NBA

El parche está dividido en cuatro colores, que hacen referencia al paso de James por Cleveland Cavaliers, Miami Heat, su regreso a los Cavaliers y, por último, su marcha a Los Angeles Laker

LeBron James, en un partido de la NBA entre Toronto Raptors y Los Angeles Lakers en el Scotiabank Arena en Toronto (Canadá). EFE/ Julio Cesar Rivas

Agencias

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, estrenó este lunes en el partido de su equipo contra los Sacramento Kings un parche conmemorativo en su camiseta que celebra su temporada número 23 en la NBA, un récord absoluto.

El parche usado por LeBron James fue realizado por la empresa de coleccionables Topps y el cuádruple campeón NBA lo llevará hasta el final de la presente temporada.

El parche está dividido en cuatro colores, que hacen referencia al paso de James por Cleveland Cavaliers, Miami Heat, su regreso a los Cavaliers y, por último, su marcha a Los Angeles Lakers.

En ellos también figura el número 23, por las temporadas que el jugador lleva en activo, y se observa la silueta de James con los brazos alzados, a imagen de la ceremonia que realiza antes de cada partido cuando lanza magnesio al aire.

