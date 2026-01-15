Secciones

La sensación española en Estados Unidos: El partido 'casi perfecto' de Aday Mara

Redacción SD

Aday Mara sigue brillando con luz propia en la NCAA con Michigan Wolverines. El cambio de universidad le ha sentado como anillo al dedo y contra los Huskies de Washington firmó otro partido de ensueño. El pívot hizo 20 puntos con un (10-11) en tiros de campo en 23 minutos, adornados por dos rebotes, dos asistencias y dos tapones en una nueva victoria de los Wolverines. Los de Michigan llevan un balance de 5-1 en la Big 10 Conference solo superados por Purdue y Nebraska.

