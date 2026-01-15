Redacción SD

La sensación española en Estados Unidos: El partido 'casi perfecto' de Aday Mara

Aday Mara sigue brillando con luz propia en la NCAA con Michigan Wolverines. El cambio de universidad le ha sentado como anillo al dedo y contra los Huskies de Washington firmó otro partido de ensueño. El pívot hizo 20 puntos con un (10-11) en tiros de campo en 23 minutos, adornados por dos rebotes, dos asistencias y dos tapones en una nueva victoria de los Wolverines. Los de Michigan llevan un balance de 5-1 en la Big 10 Conference solo superados por Purdue y Nebraska.