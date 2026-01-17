BALONCESTO
L'Alqueria del Basket acoge el histórico arranque de la Copa Campeones
Seis equipos participan en la competición para personas con discapacidad intelectual puesta en marcha por la Fundación acb
Víctor Claver participó en la primera de las dos jornadas lanzando el balón al aire al inicio de uno de los partidos
El Valencia Basket – Aderes logró dos triunfos el sábado y volverá a jugar el domingo a las 11:00, antes de la entrega de premios
L’Alqueria del Basket acogió este sábado el histórico inicio de la Copa Campeones con una primera jornada que ha mostrado, más que nunca, cuáles son los valores que definen el baloncesto: juego en equipo, compañerismo y, sobre todo, diversión.
La llegada de los equipos ya dejaba prever que iba a ser una jornada intensa, con los seis equipos disfrutando al máximo de una experiencia única.
Addin Fundación CB Canarias – Atlas Lleida y CB Gran Canaria Proyecto Suma – MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany fueron los dos encuentros que abrieron la competición, saldándose el primero con el triunfo de los catalanes por 13-21 y el segundo con victoria de los del Principado (8-29).
Claver, estrella invitada
En la segunda tanda de encuentros se vivió uno de los momentos de la jornada, con toda una leyenda acb, Víctor Claver, siendo el encargado de lanzar el balón al aire para el salto inicial.
Otro momento especial fue el de la visita de dos futuras estrellas del baloncesto español, Roger Villarejo y Manu Veintimilla, integrantes del equipo de Liga U del Valencia Basket.
En lo que al juego se refiere, el Valencia Basket – Aderes se estrenó con triunfo frente al Atlas Lleida (35-22), mientras que Club Joventut Badalona – Fedamar hizo lo propio en su duelo contra MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany (3-29).
El sábado se completó con el Valencia Basket - Aderes logrando su segundo triunfo, tras el duelo que le enfrentó al Addin Fundación CB Canarias (34-16), lo mismo que ocurrió con el Club Joventut Badalona – Fedamar que venció al CB Gran Canaria Proyecto Suma por 36-11.
Y no podemos olvidar tampoco el estreno de Xavi como speaker del torneo... ¡Todo un crack del micrófono!
- Aidoo entra en escena en el Valencia CF
- El gesto de Sadiq tras volver a marcar con el Valencia CF en Copa del Rey
- El Burgos denuncia al Valencia CF por 'alineación indebida' de Umar Sadiq
- El centrocampista que busca Corberán en el mercado
- Los siete jugadores del Real Madrid que pidieron la cabeza de Xabi Alonso a Florentino Pérez
- ¿Ha contactado el Valencia CF con Quique Sánchez Flores?
- ¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey? Fecha, dónde ver y equipos clasificados
- El Getafe llega a un acuerdo por un delantero objetivo del Valencia