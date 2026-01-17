L'Alqueria del Basket acoge el histórico arranque de la Copa Campeones

L’Alqueria del Basket acogió este sábado el histórico inicio de la Copa Campeones con una primera jornada que ha mostrado, más que nunca, cuáles son los valores que definen el baloncesto: juego en equipo, compañerismo y, sobre todo, diversión.

La llegada de los equipos ya dejaba prever que iba a ser una jornada intensa, con los seis equipos disfrutando al máximo de una experiencia única.

Addin Fundación CB Canarias – Atlas Lleida y CB Gran Canaria Proyecto Suma – MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany fueron los dos encuentros que abrieron la competición, saldándose el primero con el triunfo de los catalanes por 13-21 y el segundo con victoria de los del Principado (8-29).

Claver, estrella invitada

En la segunda tanda de encuentros se vivió uno de los momentos de la jornada, con toda una leyenda acb, Víctor Claver, siendo el encargado de lanzar el balón al aire para el salto inicial.

Otro momento especial fue el de la visita de dos futuras estrellas del baloncesto español, Roger Villarejo y Manu Veintimilla, integrantes del equipo de Liga U del Valencia Basket.

En lo que al juego se refiere, el Valencia Basket – Aderes se estrenó con triunfo frente al Atlas Lleida (35-22), mientras que Club Joventut Badalona – Fedamar hizo lo propio en su duelo contra MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany (3-29).

El sábado se completó con el Valencia Basket - Aderes logrando su segundo triunfo, tras el duelo que le enfrentó al Addin Fundación CB Canarias (34-16), lo mismo que ocurrió con el Club Joventut Badalona – Fedamar que venció al CB Gran Canaria Proyecto Suma por 36-11.

Y no podemos olvidar tampoco el estreno de Xavi como speaker del torneo... ¡Todo un crack del micrófono!