El Valencia Basket - Aderes gana la Copa Campeones en L'Alqueria

La Copa Campeones ha cerrado en València su primera jornada, tras la disputa este domingo de los últimos tres encuentros, con victoria para el Aderes Burjassot, que representa en esta ocasión al Valencia Basket. Bajo el auspicio de la Fundación acb y con el importante apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota, Pelayo, Azulmarino y Wilson, este torneo disputado por personas con discapacidad intelectual ha puesto en valor la importancia del deporte como herramienta de integración y como símbolo de los valores que encarnan al baloncesto.

L'Alqueria del Basket en Valencia amaneció temprano, con la llegada de los seis equipos que han conformado el plantel en esta primera parada de la competición. Todos los participantes mostraban una sonrisa enorme en su cara y aseguraban no sentir el cansancio tras un sábado intenso en el que hubo tiempo para el deporte y también para el ocio.

Tres partidos el domingo

Ahora llegaba el momento de hacer un último esfuerzo, para completar esta primera edición en la que todos, sin ninguna duda, han ganado.

Y para comenzar, duelo entre los terceros de grupo, con un derbi canario en el que Addin Fundación CB Canarias venció por 36-10 al CB Gran Canaria Proyecto Suma.

Muy igualado e intenso fue el partido que enfrentó a los conjuntos que habían finalizado segundos de grupo, Atlas Lleida y MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany, y que acabó con victoria de los catalanes por 21-17.

Éxito del Aderes Burjassot, equipo que representa al Valencia Basket en la Copa Campeones / F. Calabuig

Para cerrar el torneo, le llegó el turno a Valencia Basket - Aderes y Club Joventut Badalona Fedamar, ambos frente a frente tras haber saldado sus dos primeros partidos con sendos triunfos. El partido finalizó con la victoria del equipo local por un ajustado 25-28.

Entrega de medallas

La mañana se completó con la entrega de medallas, por parte de Antonio Martín, presidente de la acb, Montse Prats, responsable de acción social de Banco Mediolanum, y Ricardo de Diego, director de marca de la acb, a todos los campeones que celebraron como un único equipo el triunfo de todos.

Y con un espectacular fin de fiesta, se puso el broche de oro a esta primera jornada que será recordada durante mucho tiempo.

Ejemplo de superación, compañerismo y valores, los seis equipos han demostrado que no hay barreras que no se puedan superar. El balance para todos ellos ha sido más que positivo y, por eso, ya esperan ansiosos volver a ser parte de la Copa Campeones.

Tras el estreno en L'Alqueria, el torneo, disputado por chicos y chicas con discapacidad intelectual, vivirá su segunda jornada el próximo mes de marzo en Manresa, cerrándose esta primera edición en Bilbao en el mes de mayo.