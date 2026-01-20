Los New York Knicks cayeron este lunes ante los Dallas Mavericks por 97-114, agudizaron una crisis que empezó la noche de Fin de Año y volvieron a escuchar abucheos en el Madison Square Garden.

La derrota frente a los Mavericks fue la cuarta consecutiva y la novena en los últimos once partidos, desde que perdieron en San Antonio el 31 de diciembre.

En apenas un mes, los Knicks han pasado de conquistar la NBA Cup, precisamente frente a los Spurs, su único título en más de 50 años, a recibir los abucheos de una de las aficiones más exigentes y desilusionadas de la liga.

La crónica

Este lunes, contra los Mavericks, fueron a remolque durante todo el partido y disputaron su peor primer tiempo de la temporada, con un resultado al descanso de 47-75.

Cuando desfilaban a vestuarios, los jugadores locales escucharon abucheos por segunda noche consecutiva, después de los recibidos este sábado en su derrota frente a los Phoenix Suns.

Los Mavericks tocaron varias veces la barrera de los 30 puntos de ventaja, pero en los minutos finales aflojaron, permitiendo que los Knicks maquillaran el marcador.

Max Christie fue el mejor de Dallas con 26 puntos, seguido de Naji Marshall con 19 y Cooper Flagg con 18.

Para los Knicks, Karl-Anthony Towns firmó 22 puntos y 18 rebotes, mientras que Jalen Brunson -este lunes seleccionado para el 'All-Star' entre los 5 mejores del Este- anotó otros 22 pero con un mediocre 9 de 24 en tiros de campo (37,5 %).

A los Knicks (25-18), la mala racha y la crisis les costó hace unos días la segunda posición en el Este en favor de los Boston Celtics, pero los tropiezos de los perseguidores le han permitido conservar la tercera.

Los 'Mavs' (18-26), por su lado, encadenaron su tercera victoria seguida y están levantando cabeza tras un pésimo inicio de temporada, aunque siguen fuera de los puestos de 'play-off' en el Oeste.

Curry y Podziemski prolongan el crecimiento de los Warrriors

Steph Curry selló un doble doble de 19 puntos y once asistencias y Brandim Podziemski firmó 24 puntos en la victoria de los Golden State Warriors contra los Miami Heat (135-112), la sexta en los últimos siete partidos para el equipo de la Bahía de San Francisco.

Los Warriors celebraron su cuarto triunfo consecutivo y prolongaron su buen momento en la NBA a costa de unos Heat que el sábado habían logrado un gran triunfo contra los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

Curry conectó seis de su trece tiros de campo y metió cinco triples para 19 puntos. Jimmy Butler contribuyó con 17 puntos y el pívot Quinten Post aportó quince puntos con cuatro de cinco en triples.

Podziemski brilló con 24 puntos saliendo del banquillo de los Warriors, que sumó un total de 66 puntos.

Los Warriors son octavos en el Oeste con un balance de 25-19 y pelean por las plazas de acceso directo a los 'play-offs'.

Para los Heat, Norman Powell metió 21 puntos, Andrew Wiggins sumó 18, mientras que Bam Adebayo se atascó con solo cuatro puntos y uno de trece en tiros de campo en 25 minutos en pista.

El mexicano Jaime Jáquez ocupan la octava posición en el Oeste con una marca de 22-21.

