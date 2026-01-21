El mundo del fútbol y el baloncesto, unidos contra el cáncer infantil de la mano de Unoentrecienmil

La Fundación Unoentrecienmil presenta una nueva edición de sus iniciativas Goles Contra el Cáncer Infantil y Canastas Contra el Cáncer Infantil, que moviliza a miles de jugadores de cientos de clubes deportivos de toda España, respaldadas por la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Baloncesto, además de las federaciones autonómicas.

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, Unoentrecienmil llama a la participación a todos los jugadores de estos deportes en esta iniciativa que une al mundo del fútbol y el baloncesto de todo el territorio nacional contra un enemigo común: el cáncer infantil. Los fondos recaudados irán destinados a la investigación y el apoyo a los niños y niñas con cáncer.

El próximo fin de semana del 14 y 15 de febrero, miles de jugadores de fútbol y baloncesto de todo el país saltarán a la cancha y al campo con el objetivo común de convertir cada punto y cada gol en donaciones para la lucha contra la enfermedad, que cada año se diagnostica a alrededor de 1.600 menores solo en España.

Elena tiene 14 años, está superando una leucemia y es jugadora de baloncesto. Es la protagonista de la campaña Canastas Contra el Cáncer Infantil de este año y tiene claro que el deporte le está ayudando a acelerar su curación y a subirle el ánimo. Cuando se enteró de que, aunque no pudiera ir a su club de Daganzo con la frecuencia habitual, podía seguir entrenando en la Aceleradora Unoentrecienmil del Hospital La Paz de Madrid, se puso muy contenta: “no me lo esperaba. Yo pensaba que no iba a encontrar momentos de felicidad durante este proceso pero sí los he tenido. Y lo tengo claro: yo soy más que el cáncer”.

Álvaro y Joan Capdevila Goles Contra el Cáncer Infantil 2026 / SD

Padrinos

En esta edición, acompañan a Elena y Álvaro, pacientes oncológicos pediátricos Joan Capdevilla, ex jugador de la selección nacional de fútbol y campeón del mundo en 2010; Virginia Torrecilla, ex jugadora de la Selección Nacional y ex paciente de cáncer; Juana Camilión y Gracia Alonso, jugadoras de la selección femenina de baloncesto de la modalidad 3x3 y medalla de plata en las olimpiadas de París; Dani Stix, un referente del deporte paraolímpico español y uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos de BSR (Baloncesto en Silla de Ruedas), jugador del Ilunion Club y Javier Beirán, campeón del mundo con la selección española de baloncesto en 2019.

La Supercopa de España Iberdrola, solidaria con Unoentrecienmil

Todos los equipos femeninos que juegan las semifinales y la final el 24 de enero se han unido para ayudar a los niños enfermos de cáncer. La causa social elegida este año es el cáncer infantil gracias a la colaboración entre la RFEF y la Fundación Unoentrecienmil que llevará a que las jugadoras de los clubes participantes y las mujeres que forman los equipos arbitrales luzcan los cordones dorados en sus botas, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

Unoentrecienmil, el movimiento que une al mundo del deporte en la lucha contra el cáncer infantil

Canastas Contra el Cáncer Infantil, que celebra este año su cuarta edición, nació en un club como gesto de apoyo a la labor investigadora de Unoentrecienmil. Con el paso del tiempo, la iniciativa ha crecido hasta convertirse en una cita consolidada en el calendario deportivo nacional, sumando cada vez a más clubes, federaciones y familias. En 2025 logró recaudar más de 226.000 euros gracias al apoyo de la Federación Española de Baloncesto, 16 federaciones autonómicas y numerosas entidades colaboradoras. En total, 407 clubes de toda España se sumaron.

A esta movilización se une por tercera vez Goles Contra el Cáncer Infantil a la que se ha unido este año la Real Federación Española de Fútbol con el compromiso de su presidente Rafael Louzán, que visitó en persona la Aceleradora Unoentrecienmil y mantuvo una charla con los terapeutas y los niños enfermos de cáncer que acudieron para comentar cómo era su día a día allí y cómo les ayudaba la práctica de ejercicio en la Aceleradora.

En las dos ediciones anteriores, contó con el respaldo de seis federaciones territoriales y Escuelas Católicas, recaudando más de 48.000 euros y reuniendo a 237 clubes del país. Los fondos recaudados se destinarán a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación continua presente en el Hospital La Paz de Madrid que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. Este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños.

Virginia Torrecilla Aceleradora / SD

El impulso de Unoentrecienmil hacia el deporte

Desde su creación en 2012, la Fundación Unoentrecienmil ha mantenido un fuerte vínculo con el deporte como herramienta de sensibilización y transformación social. Deportes Contra el Cáncer Infantil es un reflejo de ello, al canalizar la fuerza del deporte para generar impacto real en la lucha contra la enfermedad.

La Fundación impulsa proyectos de investigación y programas que buscan acelerar la curación del cáncer infantil y mejorar la calidad de vida de los niños durante y después del tratamiento. Uno de sus estudios científicos demostró que la práctica de ejercicio físico adaptado en niños con cáncer aporta beneficios clave para su salud, como el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción del tiempo de hospitalización en un 17%.

Inscribirse en Canastas y Goles Contra el Cáncer Infantil

Los clubes que quieran participar en alguna de las disciplinas pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Unoentrecienmil, indicando el número de equipos y jugadores participantes.

La Fundación invita a los clubes participantes a un reto compartido: en fútbol, donarán 5 euros por cada gol que marque el equipo; en baloncesto, cada punto anotado será un euro destinado a la lucha contra la enfermedad.