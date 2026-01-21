El Bayern explica la rescisión de una de sus estrellas por "asuntos personales"

No está cuajando una buena temporada el Bayern de Múnich en la presente Euroliga. El equipo, en el que figuran varios ex del Valencia Basket como el entrenador Pesic o los jugadores Jovic y Lucic, no podrá contar de manera definitiva con el base estadounidense Spencer Dinwiddie. El jugador pidió permiso al club para regresar de manera definitiva a su país para estar con su familia.

A sus 32 años y tras más de una década jugando en la NBA, 'The Mayor' se lanzó a probar fortuna en Europa, fichando por los de Múnich el 23 de octubre, pero poco más de dos meses después acordó con el club su rescisión.

El base debutó en la Euroliga esta temporada con el Bayern, promediando 11,7 puntos y 2,7 asistencias en 11 partidos de Euroliga. “Agradecemos a Spencer su compromiso. Pero a veces hay cosas más importantes que el deporte. La salud es lo primero, y esperamos sinceramente que todo le salga bien a Spencer y a su familia en 2026”, declaró el director deportivo del Bayern, Dragan Tarlac.

Noticias relacionadas

Svetislav Pesic con la selección de Serbia. / EFE

La explicación de Pesic

"También nos sorprendió. Le informó a Dragan Tarlac (director deportivo) antes del partido contra el Hapoel Tel Aviv que tenía un problema familiar. Su esposa vino a Múnich por Navidad, pero tuvo que regresar de inmediato debido a la enfermedad de su padre. Luego, él tuvo que irse por la enfermedad de su madre. Todo sucedió en dos días, y tuvo que irse", explicó Pesic esta misma semana antes de medirse al Valencia Basket.