Los Lakers tropiezan con los Clippers y los Warriors echan de menos a Jimmy Butler

El duelo angelino disputado este jueves en Inglewood se saldó con victoria de los Clippers sobre los Lakers, los Golden State Warriors volvieron a perder sin Jimmy Butler y los Philadelphia 76ers ganaron a los Houston Rockets en la prórroga, con un Joel Embiid de triple-doble recuperado para la causa.

El resultado en el Intuit Dome fue de 112-104, una victoria con la que los Clippers (20-24) cerraron un círculo que empezó hace un mes a solo 10 millas, en el pabellón de los Lakers.

El triunfo del 20 de diciembre en el Crypto.com abrió un ciclo ganador para unos Clippers que parecían haber dilapidado la temporada y a los que todo el mundo daba por muertos. Desde entonces, su balance es de 14-3.

Hoy dominaron a los Lakers durante gran parte del partido, aunque vieron como la diferencia de +26 que habían amasado en el segundo cuarto se reducía a solo dos puntos en los minutos finales, una remontada incompleta de los hombres de JJ Redick. Kawhi Leonard anotó 24 puntos, Ivica Zubac firmó 18 puntos y 19 rebotes, mientras que James Harden se apuntó otro doble-doble con 18 puntos y 10 asistencias.

Para los Lakers, Luka Doncic fue con 32 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias el máximo anotador del partido, mientras que LeBron James terminó con 23 puntos.

La travesía de los Warriors sin Butler

Sin Jimmy Butler, todo va a ser más difícil para los Warriors (25-21). La de esta noche fue su segunda derrota (123-115) desde la lesión de Butler, que no volverá a jugar esta temporada.

Stephen Curry anotó 38 puntos y tuvo la ayuda de De'Anthony Melton con 22, pero fueron superados por unos Dallas Mavericks (19-26) liderados por un Naji Marshall con 30 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Max Christie y Cooper Flagg anotaron 21 puntos cada uno y Brandon Williams 19.

Los 76ers, en la prórroga

Hace solo un mes, Joel Embiid se derrumbó sobre la pista con otra aparente lesión en la rodilla encendiendo todas las alarmas en Philadelphia. Fue un susto. Hoy firmó un triple-doble, el primero esta temporada, con 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias.

Embiid durante un encuentro de NBA con los Sixers / Philadelphia 76ers

Los 76ers (24-19) remontaron 9 puntos a los Rockets (26-16) en el último cuarto y llevaron el partido a una prórroga que terminó 128-122. Tyrese Maxey, elegido en cuarta posición del Este para el 'All-Star', anotó 36 puntos y repartió 10 asistencias. Kevin Durant contribuyó con 36 puntos para los Rockets. Jonathan Kuminga, que ha pedido ser transferido, jugó poco menos de 10 minutos y anotó 10 puntos.

Los Spurs vuelan con 'Wemby' y Fox

Victor Wembanyama (26 puntos y 13 rebotes) y De'Aaron Fox (31 puntos) fueron letales en el triunfo por 109-126 de los San Antonio Spurs en Salt Lake City.

Los Spurs (31-14) se mantienen segundos en el Oeste por detrás de los Oklahoma City Thunder (37-8) y casi con los mismos triunfos que el líder del Este, los Detroit Pistons (32-10).

Keldon Johnson contribuyó con 21 puntos, Julian Champagnie con 17 y Stephon Castle con 16. Jusuf Nurkic firmó un triple-doble para los Utah Jazz (15-30) con 17 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias, Ace Bailey aportó 25 puntos y Keyonte George 23. También este jueves, los Denver Nuggets derrotaron 97-107 a los Washington Wizards con 35 puntos de Peyton Watson y Charlotte Hornets superaron por 97-124 a los Orlando Magic. Los Chicago Bulls asaltaron 115-120 Minnesota y los Portland Trail Blazers ganaron a los Miami Heat 127-110.