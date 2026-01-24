Redacción SD

¡Ya decide partidos! Triplazo de Hugo González para mandar a la prórroga un partido que ganaron los Celtics

Hugo González vivió una de sus primeras grandes noches en la NBA. Es conformarse con poquito, pero hasta hace bien poco la cuota nacional, con peso, en la NBA se reducía a Santi Aldama. El español de los Celtics firmó un gran partido en la victoria de los de Boston sobre Brooklyn Nets. González anotó un triple en el último segundo de la prórroga para forzar un segundo tiempo extra, que terminarían ganando los Celtics. Hugo tuvo un tarjeta de; 10 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón en 19 minutos.