Estos son los grupos de la Minicopa ACB

La Copa del Rey de baloncesto es el plato fuerte de lo que vivirá Valencia del 19 al 22 de febrero. Se podrá disfrutar en el Roig Arena con los primeros ocho clasificados de la Liga Endesa ACB. Pero no todo queda aquí, ya que también se celebró este lunes el sorteo de grupos de la Minicopa Endesa 2026 que arranca el 18 de febrero y cuya fase final se disputará en L’Alqueria del Basket de Valencia y en la que participarán Barça, Valencia Basket, Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa.

Los históricos Juanma López Iturriaga Toñín Llorente fueron los encargados de ir sacando las bolas que compusieron los dos grupos de cuatro equipos que lucharán por una plaza en semifinales.

Así quedan los grupos

Minicopa Liga Endesa / SD

El Valencia Basket entró en el Grupo A.