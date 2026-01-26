La NBA y varias de sus estrellas piden la "abolición" del ICE de Donald Trump

Una de las principales estrellas de la NBA, Breanna Stewart, lidera un puñado de atletas que se han manifestado en contra del ICE, la policía de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, en la que se apoya el presidente, Donald Trump, para llevar a cabo una agresiva política de deportación de inmigrantes desde hace meses. Y lo han hecho después del segundo tiroteo fatal en Minneapolis que involucró a varios de estos agentes en el asesinato del ciudadano Alex Pretti, que salió en defensa de dos mujeres que estaban siendo víctimas de las redadas organizadas por Greg Bovino, jefe del ICE, estadounidense de descendencia italiana.

La dos veces MVP de la WNBA sostuvo un cartel que decía 'Abolish ICE' (Abolid el ICE) durante las presentaciones de las jugadoras en el partido del domingo entre las Mist y las Vinyl, un día después de la muerte a tiros de Pretti, residente de Minneapolis, de 37 años, a manos de los agentes federales en el sur de la ciudad. Stewart, de 31 años, juega actualmente en las New York Liberty y viene de una temporada en la que promedió 18,3 puntos por partido.

La muerte de Pretti es la segunda en la ciudad tras la de una manifestante días atrás. Tres personas, Renée Good, un venezolano cuyo nombre no ha sido identificado, y Pretti, recibieron disparos de agentes federales en las últimas tres semanas. Good, de 37 años, murió el 7 de enero, lo que provocó protestas en Minneapolis y en todo el país.

Los hechos que tienen a la ciudad en pie

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Pretti "se acercó" a los oficiales de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm, informó el New York Times. Las autoridades no especificaron si Pretti blandió el arma. No obstante, en varios vídeos en redes se ve a Pretti con un teléfono grabando como los agentes abordaban a dos mujeres, hasta que estos se percataron de ello y decidieron abordarlo y rociarle la ojos con gas pimienta. No se observa que sacase el arma, y sí como un agente se lo arrebató de uno de los bolsillos antes de que el forcejeo terminara con el ciudadano, que trabaja como enfermero en un hospital militar de la ciudad, recibiendo varios tiros a bocajarro.

Más atletas en contra del ICE

Stewart no fue el primer atleta que protestó por los tiroteos en Minnesota. El base estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, recurrió a Twitter el sábado por la noche y declaró: "Alex Pretti fue asesinado".

Otra estrella de la WNBA, Napheesa Collier, compartió una declaración en Instagram del ex presidente Barack Obama, quien describió el asesinato de Pretti como una "tragedia desgarradora".

Natisha Hiedeman, compañera de equipo de Collier en el Minnesota Lynx publicó en Instagram que está "desconsolada al ver que ICE ha puesto patas arriba a la ciudad y ha recurrido a la violencia".

El base de los Minnesota Timberwolves, Jaylen Clark, compartió un video telefónico del incidente que llevó a Pretti a disparar y escribió: "Hombre enfermo del mundo".

Carta pública de los clubes de Minnesota y de la asociación de jugadores de la NBA

Los Timberwolves, Minnesota Wild y Minnesota Vikings firmaron una carta pública el domingo en la que pedían una "reducción inmediata de las tensiones" en su estado de origen. La carta también fue firmada por altos ejecutivos de Target, Best Buy, General Mills y decenas de otras grandes empresas de Minnesota. Kyle Anderson, exjugador de Minnesota, actualmente en el Utah Jazz, volvió a publicar una ilustración de Pretti con las palabras "Justicia para Alex Pretti".

Mientras tanto, la asociación de jugadores de la NBA emitió una declaración sobre los disturbios en Minnesota y prometió que "ahora más que nunca, debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minnesota que protesta y arriesga sus vidas para exigir justicia".

El miembro del Salón de la Fama de la NBA, Charles Barkley, expresó su opinión el sábado por la noche. Después de explicar cómo la participación de ICE en Minnesota ya ha terminado en violencia varias veces, Barkley dijo que "alguien tiene que dar un paso al frente y ser adultos".

Asimismo, los Timberwolves tenían programados un partido contra los Warriors el sábado por la noche, pero se pospuso para "priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis". Fue reprogramado para el domingo.

Por último, antes del partido de Minnesota Frost en la Liga Profesional de Hockey Femenino el domingo, los fanáticos corearon 'ICE OUT' justo antes de la caída del disco en St. Paul.