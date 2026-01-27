Adam Silver recibe a Elisa Aguilar en Nueva York

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el seleccionador nacional, Chus Mateo, han comenzado su viaje por Estados Unidos con una reunión de trabajo con los directivos de la NBA y la WNBA, con su comisionado Adam Silver a la cabeza.

Un productivo encuentro en el que se han puesto las bases de futuras colaboraciones entre las dos instituciones. Elisa Aguilar le ha hecho entrega de dos camisetas de la Selección Masculina con los nombres de Adam Silver y Mark Tatum, y el cartel de la primera visita de un equipo de la NBA a España, concretamente de los partidos jugados por los Syracuse Nationals a Barcelona y Madrid en mayo de 1956.

Elisa Aguilar: “La NBA tiene un exhaustivo conocimiento del gran potencial del baloncesto español”

La presidenta ha afirmado que “ha sido una mañana muy productiva y positiva. Primero quiero agradecer a Adam Silver y Mark Tatum por su predisposición y su cercanía. Hemos estado hablando de posibles proyectos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel de formación como profesional, pero también en el ámbito de comunicación. La mejor idea que podemos tener es que la NBA tiene un exhaustivo conocimiento de lo que es el baloncesto español y cómo se trabaja en la Federación Española. Y saben el gran potencial que tenemos. Estamos en continuo crecimiento y los proyectos que puedan venir van a potenciar que sigamos siendo punteros en el mundo.”

El viaje continuará con reuniones con los jugadores españoles de la NBA (Hugo González y Santi Aldama) y algunos de los que compiten en la NCAA.