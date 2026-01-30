El extaronja Chus Bueno, nuevo director general de la Euroliga

Cambios en la estructura de la Euroliga: El español Chus Bueno, exjugador de Valencia Basket y el Ferrys Llíria, ha sido nombrado nuevo director general de la competición en sustitución del lituano Paulius Motiejunas, que ejercía el cargo desde junio de 2022, según se informó en un comunicado.

Así lo decidieron este viernes de forma unánime los responsables de la competición europea, que se encuentra en un momento clave desde su creación, en el año 2000, después de la irrupción de la NBA para impulsar una liga en el viejo continente de la mano de la FIBA.

"Euroleague Basketball ha anunciado que Jesús 'Chus' Bueno será nombrado nuevo CEO, con efectos en los próximos días. Esta decisión refleja el enfoque continuo del Consejo en fortalecer la gobernanza de la organización y garantizar la ejecución eficaz de su visión estratégica de cara al futuro", explica el comunicado.

Según subraya la Euroliga, el ejecutivo catalán, de 56 años, liderará "la estrategia global" de las competiciones, "con un fuerte enfoque en el crecimiento del negocio, la mejora del juego y de la experiencia de los aficionados, y la expansión hacia nuevos mercados y audiencias".

Bueno, que jugó en el Barça, el Valencia y el Ferrys Llíria de la ACB entre 1988 y 1994, cuenta con una amplia experiencia en el mundo del baloncesto, pues a lo largo de su trayectoria en los despachos ha ejercido como secretario general de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y director general de la Federación Española de Baloncesto (FEB) entre 2006 y 2010.

Después de su etapa en la FEB fue durante 12 años vicepresidente de la NBA en Europa, África y Oriente Medio, además de director de la liga estadounidense en España.

En los últimos años, había desempeñado el puesto de director general en España y Portugal de Legends, una multinacional en gestión de recintos y experiencias de hospitalidad, antes de convertirse en el máximo responsable de Dazn Basketball.

Bueno tomará el relevo de Motiejunas, que ha sido el responsable de dialogar con los responsables de la NBA desde que mostraron su intención de desembarcar en el baloncesto europeo.

Además, el lituano lideró las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos para que un equipo de ese país, el Dubai Basketball, participe desde esta temporada en la competición.

En las últimas semanas, el ejecutivo lituano había conseguido que el Barça firmara una extensión de su licencia por diez años más con la competición europea, aunque el club catalán no cierra la puerta en un futuro al proyecto de la NBA en Europa, que todavía se encuentra en una fase inicial.

Sólo quedan tres de los trece clubes del grupo de accionistas de la Euroliga -Real Madrid, Fenerbahce y ASVEL- por firmar la extensión de la misma, que caduca el 30 de junio, todos ellos con una casuística diferente.

En el comunicado, los clubes de la Euroliga han agradecido a Motiejunas "su labor, compromiso y dedicación" durante su etapa al frente de la organización.

"Bajo su liderazgo, la entidad ha alcanzado hitos importantes y un crecimiento continuo que han contribuido a reforzar su posición dentro del ecosistema del baloncesto", añaden sobre la etapa del que fuera presidente y dueño del Zalgiris Kaunas antes de asumir el cargo de director general de la Euroliga.

Con la llegada a la Euroliga de Bueno, se abre una nueva etapa en las negociaciones entre los clubes que compiten en la máxima competición europea de clubes y la liga estadounidense (NBA)