La FBCV refuerza su compromiso medioambiental de la mano de Ecoembes

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) da un paso más dentro de la línea de trabajo que viene desarrollando desde hace varias temporadas en materia de responsabilidad social y medioambiental, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la actividad deportiva y fomentar hábitos responsables entre todos los colectivos que forman parte del baloncesto de la Comunitat Valenciana.

Impulso del reciclaje

En ese compromiso por un baloncesto más sostenible, la Federación va a impulsar el reciclaje en los eventos deportivos, y lo hará con la colaboración imprescindible de Ecoembes. De esta forma, en todos los eventos FBCV se incorporarán papeleras específicas para papel y cartón, así como para envases, facilitando que deportistas, equipos técnicos y aficionados puedan separar correctamente sus residuos y contribuir activamente al reciclaje. Esta iniciativa se suma a otras acciones que ya se estaban llevando a cabo, como por ejemplo la instalación de puntos de hidratación para todos los deportistas para así reducir la utilización de plásticos de un solo uso.

Desde la FBCV se considera fundamental aprovechar el alcance del deporte como herramienta de concienciación, promoviendo pequeños gestos que, sumados, generan un impacto positivo en el entorno. La colaboración con Ecoembes supone un paso más en esta dirección y permitirá seguir avanzando hacia eventos deportivos más sostenibles.

Con acciones como esta, la Federación reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y con un modelo de deporte alineado con los valores de respeto, responsabilidad y sostenibilidad.