Los Lakers sucumben ante los Knicks en Nueva York pese a Doncic... y Lebron irá al 'All-Star'

Los New York Knicks frenaron este domingo a los Lakers de Luka Doncic y LeBron James con un merecido 112-100 en el Madison Square Garden, gracias a una gran actuación de todo el equipo, y firmaron su sexta victoria consecutiva, que los coloca segundos del Este por delante de Boston.

Los Knicks llevaban tres derrotas seguidas ante los Lakers y no ganaban al conjunto angelino en Nueva York desde noviembre de 2021.

Pese a la derrota de los Lakers, Luka Doncic firmó una actuación destacable, con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en 36 minutos en pista. Desde el triple obtuvo un 5 de 14 (35,7 %). El jugador esloveno cumplía exactamente un año desde su fichaje por el equipo californiano, después de que los Dallas Mavericks le traspasaran el pasado 1 de febrero de 2025, coincidiendo también con una visita de los Lakers al Madison Square Garden.

LeBron James fue el segundo máximo anotador del equipo de JJ Redick, con 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, ante la posibilidad de haber disputado su último encuentro en el Madison Square Garden con los Lakers, con su futuro en el equipo angelino en el aire y la posibilidad de una retirada a final de temporada.

A sus 41 años, el 'Rey' James fue convocado este domingo para el partido del 'All-Star' del próximo 15 de febrero en Los Ángeles.

Ambos equipos mostraron un gran espectáculo en los primeros minutos, con una serie de triples, 'alley-oops' y asistencias asombrosas que pusieron el listón del partido muy alto. De hecho, las entradas batieron récords de precios. A dos días del encuentro, los asientos más baratos rozaban los 500 dólares en el portal Ticketmaster. Las más caras, de reventa, oscilaban los 5.000 dólares. Según la página web TickPick, que rastrea los mejores precios para eventos mayoritariamente en Estados Unidos, una entrada costaba alrededor de 1.000 dólares de media en la única visita de los Lakers al Madison Square Garden en temporada regular.

Los Lakers controlaron el marcador en la primera mitad, siempre ligeramente por encima gracias a un Doncic que lideraba a sus compañeros y marcaba el ritmo sobre el parqué. Sin embargo, los Knicks no se despegaron, con varios momentos que se colocaban por delante, ayudados por un público muy metido en el encuentro. La afición local apretó durante todo el duelo y los abucheos a los jugadores de los Lakers surgieron efecto. LeBron anotó solo 2 de los 6 tiros libres que lanzó.

Punto de inflexión

Al final del tercer cuarto, el partido se calentó con tres contraataques seguidos de los Knicks que encendieron aún más al Madison, que veía cada vez más factible tumbar a los Lakers. Los hombres de Mike Brown cerraron el tercer cuarto ocho puntos por encima, máxima distancia a favor hasta el momento.

La diferencia que marcó el final estuvo en el acierto desde la línea de tres. Los Lakers terminaron con un 12 de 42 (28,6 %), mientras que los Knicks consiguieron un 18 de 42 (42,9 %). El triunfo de los Knicks fue coral: 25 puntos de OG Anunoby, 23 puntos de Landry Shamet (6 de 10 en triples), 20 puntos de Josh Hart y 12 puntos de Jalen Brunson, que con 13 asistencias se apuntó un doble-doble.

Karl-Anthony Towns, también elegido como uno de los reservas del 'All Star' del próximo 15 de febrero, firmó otro doble-doble (11 puntos y 13 rebotes). Con este resultado, los Knicks (31-18) encadenan seis victorias seguidas por primera vez esta temporada y se colocan segundos en el Este, solo por detrás de los Pistons, líderes consolidados.

Los Lakers (29-19), que venían de pasearse 111-142 en Washinton con un triple doble de Doncic solo en la primera parte y un recital de mates de LeBron, irán a Brooklyn el martes antes de cerrar su gira en el Este. El conjunto angelino se encuentra sexto en la clasificación del Oeste.