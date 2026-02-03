La final de la Minicopa Endesa 2026 se jugará en el Roig Arena

La Minicopa Endesa 2026, torneo de categoría infantil que se celebra de forma paralela a la Copa del Rey de baloncesto en València, ya tiene escenario para su gran desenlace. La final se disputará en el Roig Arena, la nueva y espectacular instalación con capacidad para cerca de 16.000 espectadores, que también acogerá ese mismo día la final del torneo absoluto. Una decisión que refuerza el peso simbólico y deportivo del baloncesto de formación dentro del ecosistema ACB.

Así lo confirmó este martes la ACB, que hizo públicos los horarios y el formato completo de un torneo que se desarrollará entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero. Tanto la fase de grupos como las eliminatorias previas se jugarán en la Fonteta, el histórico pabellón municipal de València, con aforo para unos 8.000 aficionados, que fue la casa del Valencia Basket durante casi cuatro décadas antes del traslado definitivo al Roig Arena el pasado verano.

El torneo arrancará el miércoles 18, un día antes del inicio oficial de la Copa del Rey, con un atractivo duelo entre Valencia Basket, que ejerce como anfitrión, y Unicaja, ambos integrados en el Grupo A, junto a Real Madrid y Occident Bàsquet Manresa. Un grupo de enorme nivel que anticipa partidos de máxima exigencia desde la primera jornada.

Ese mismo día, a las 16:00 horas, se pondrá en marcha el Grupo B con el enfrentamiento entre Tirma Gran Canaria y Cajasiete Fundación CB Canarias. En este grupo también competirán el Barça, vigente campeón de la Minicopa, y Casademont Zaragoza, completando un cartel que reúne a varias de las mejores canteras del baloncesto español.

Cada equipo disputará tres partidos en formato liguilla. El sábado, una vez finalizada la fase de grupos, se jugarán las semifinales, cruzando al líder del Grupo A con el segundo del Grupo B y viceversa. Además, habrá encuentros para definir las posiciones del quinto al octavo puesto, garantizando competición para todos los participantes.

Día y hora para la final de la Minicopa en el Roig Arena

La final de la Minicopa se celebrará el domingo 22 a las 13:00 horas en el Roig Arena, convirtiendo a los jóvenes talentos en protagonistas de una jornada histórica que culminará, a las 19:00, con la final de la Copa del Rey. Un escaparate inmejorable para el futuro del baloncesto español, en el escenario del presente.