Las Copas Autonómicas FBCV se presentan en Guadassuar
La competición se desarrollará durante este mes de febrero
A. C.
Guadassuar da el pistoletazo de salida a las Copas FBCV, una competición que durante este mes de febrero llevará la emoción a los cuatro equipos que en cada una de ellas tratarán de alzarse con un título que además tiene premio doble, puesto que el equipo campeón dará un paso de gigante en sus aspiraciones de ascender de categoría la próxima temporada.
Presentación
La localidad valenciana ha albergado este miércoles la presentación oficial de las Copas Autonómicas, los dos eventos que se disputarán en el Pabellón Municipal de Guadassuar. Al acto han asistido el concejal de Deportes de Guadassuar, Arturo Almazán; el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat; y el presidente del CBG Guadassuar, José Luis Escartí.
La presentación ha vuelto a poner de manifiesto la excelente sintonía entre la FBCV y Guadassuar, fruto de años de colaboración y trabajo conjunto en beneficio del baloncesto. El firme apoyo del Ayuntamiento y la implicación constante del club local hacen posible que eventos de este nivel sigan acercando el mejor baloncesto a la afición y contribuyan al crecimiento de nuestro deporte.
Cinco Copas
En total, son cinco Copas FBCV 2025-2026. En el mes de diciembre se disputó en Pego la Copa Júnior Femenino Preferente con victoria de Sofati Lucentum Alicante; y este mes de febrero se celebrarán las cuatro copas restantes: Sénior Masculino Autonómico, Sénior Femenino AutonómicoSénior Masculino Preferente y Júnior Masculino Preferente. Las dos Copas Autonómicas son las que tendrán a Guadassuar como sede (el 7-8 de febrero la masculina y el 14-15 de febrero la femenina).
Copa Sénior Masculino Autonómico, este fin de semana
La Copa Sénior Masculino Autonómico será por tanto la primera en llegar. Aspiran al título Soul Basket Guadassuar, Miarco Petraher, CB Terralfàs Albir Natura y V-74 Villena. Los cuatro equipos se enfrentarán por sistema de semifinales y final de acuerdo a los siguientes emparejamientos:
Sábado 7 de febrero
17:00 h. Semifinal 1: Soul Basket Guadassuar – V-74 Villena
19:00 h. Semifinal 2: Miarco Petraher – CB Terralfàs Albir Natura
Domingo 8 de febrero
11:00 h. Final
El campeón de la Copa, además de proclamarse campeón de la competición, ascenderá al Campeonato de España 1ª División Masculina siempre que, a la finalización de la liga, ocupe una de las cuatro primeras plazas de su grupo.
Todos los encuentros de la Copa se emitirán en directo a través de EsportViu (la nueva plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV.
