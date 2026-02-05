Último día del mercado de fichajes de la NBA 2026

El último día del mercado de fichajes de la NBA (Trade Deadline) ha llegado con una mezcla de sorpresas mayúsculas, estrategias de reconstrucción agresivas y movimientos tácticos para equipos aspirantes a todo. Hasta las 15:00 ET del 5 de febrero de 2026, franquicias de toda la liga han cerrado acuerdos que pueden alterar el equilibrio de poder dentro de la temporada 2025-26.

Tras una temporada marcada por rumores constantes (incluyendo nombres de máximo calibre como Giannis Antetokounmpo y Ja Morant en el epicentro de especulaciones) el día del cierre del mercado no defraudó, con varios movimientos de alto impacto y paquetes complejos que mezclan jugadores y futuras rondas de draft.

Movimientos clave y tendencias en la NBA

Uno de los grandes protagonistas del día fue Anthony Davis, que fue traspasado por los Dallas Mavericks a los Washington Wizards. En un acuerdo significativo, Davis no viaja solo: junto a él se van Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum, mientras que los Mavericks reciben a Khris Middleton, AJ Johnson, Malakai Branham, Marvin Bagley III y una combinación de pick de primera ronda de 2026 y 2030, más tres picks de segunda ronda.

Otro golpe importante lo protagonizó James Harden, que dejó a los Los Angeles Clippers camino de los Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland y una segunda ronda.

El mercado también vio un enfoque claro en la adquisición de juventud y activos futuros: Jared McCain fue enviado a los Oklahoma City Thunder a cambio de una primera ronda 2026 y múltiples segundas rondas, demostrando que las franquicias jóvenes apuestan por el desarrollo y el draft.

Además, movimientos adicionales incluyeron la llegada de Chris Paul a los Toronto Raptors como parte de un acuerdo a tres bandas, y un paquete defensivo con Coby White y Mike Conley Jr. moviéndose hacia los Charlotte Hornets, con los Bulls recibiendo a Collin Sexton y otros activos.

Este cierre de mercado también estuvo marcado por estrategias diversificadas: algunos equipos buscaron reforzar su rotación inmediata para luchar por las eliminatorias, mientras otros prefirieron acumular futuras elecciones de draft.

Último día del mercado de fichajes de la NBA 2026

Trayce Jackson-Davis a Toronto Raptors

A Toronto: Trayce Jackson-Davis.

A Golden State: una segunda ronda.

Guerschon Yabusele a Chicago Bulls

A Chicago: Guerschon Yabusele.

A New York: Dalen Terry.

Kristaps Porzingis a Golden State Warriors

A Golden State: Kristaps Porzingis.

A Atlanta: Jonathan Kuminga y Buddy Hield.

Tyus Jones a Charlotte Hornets

A Charlotte: Tyus Jones y dos segundas rondas.

A Orlando: evita el impuesto de lujo.

Lonzo Ball a Utah Jazz

A Utah: Lonzo Ball y dos segundas rondas.

A Cleveland: Liberar salario.

Jock Landale a Atlanta Hawks

A Atlanta: Jock Landale.

A Utah: Sólo dinero.

Coby White a Charlotte Hornets

A Charlotte: Coby White.

A Chicago: Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres picks de segunda ronda.

Anthony Davis a Washington Wizards

A Washington: Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum.

A Dallas: Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dos primeras y tres segundas rondas.

Jared McCain a Oklahoma City Thunder

A Oklahoma: Jared McCain.

A Philadelphia: una primera y tres segundas rondas.

James Harden a Cleveland Cavaliers

A Cleveland: James Harden.

A LA Clippers: Darius Garland y una segunda ronda.

Nikola Vucevic a Boston Celtics

A Boston: Nikola Vucevic y una segunda ronda de 2027.

A Chicago: Anfernee Simons y una segunda ronda de 2026.

Jaden Ivey a Chicago Bulls

A Chicago: Jaden Ivey y Mike Conley Jr..

A Detroit: Kevin Huerter, Dario Saric y pick swap.

Jaren Jackson Jr. a Utah Jazz

A Utah: Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr..

A Memphis: Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang y tres futuras primeras rondas del Draft.

Trae Young a Washington

A Washington: Trae Young.

A Atlanta: C.J. McCollum y Corey Kispert.

Dennis Schröder a Cleveland

A Cleveland: Dennis Schröder y Keon Ellis.

A Sacramento: De’Andre Hunder.

A Chicago: Dario Saric y 2ª ronda de 2029.

Vit Krejci a Portland

