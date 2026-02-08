CB Terralfàs se alza con la Copa Autonómica

CB Terralfàs Albir Natura ha conquistado en Guadassuar la Copa Sénior Masculino Autonómico derrotando en la Final a los anfitriones por 77-64 y con su jugador Unai Bereziartua como MVP. El Pabellón Municipal de Guadassuar ha vuelto a poner el cartel de completo como ya hiciera en las semifinales, disfrutándose de un gran ambiente de baloncesto para vivir el desenlace de una de las competiciones con más atractivo de la temporada.

Como campeón de la Copa, además, CB Terralfàs Albir Natura prácticamente se asegura el ascenso al Campeonato de España 1ª División Masculina. Se materializará siempre que a la finalización de la liga, ocupe una de las cuatro primeras plazas de su grupo.

Una nutrida representación del Ayuntamiento de Guadassuar no ha querido perderse la gran Final, y entre ellos el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, y el concejal de Deportes, Arturo Almazán, quienes han acompañado al presidente de la FBCV, Salvador Fabregat, en el acto de entrega de trofeos, en el que también han participado el presidente del CBG Guadassuar, Jose Luis Escartí, y el directivo del CB Terralfàs Vicente Pérez.

Los jugadores del Soul Basket Guadassuar, anfitriones y subcampeones. / FBCV

La final

Las imprecisiones y la falta de acierto de cara al aro marcaron el inicio de la Final, con los dos equipos muy intensos en pista pero sin obtener rendimiento de ese trabajo. Soul Basket Guadassuar era poco a poco el primero en empezar a ver los frutos y cerraba el primer periodo con 8-16. Aunque el segundo cuarto arrancaba también con los locales en racha, no tardó CB Terralfàs Albir Natura en cobrar un nuevo impulso y recortar distancias hasta empatar a falta de tres minutos para el descanso (27-27), poniéndose incluso por delante de cara a la segunda mitad (36-31).

Ese buen parcial del equipo alfasino se mantuvo al inicio del tercer periodo, llegando a superar la barrera psicológica de los 10 puntos y afrontando el último cuarto con +14, pero los anfitriones no estaban dispuestos a tirar la toalla y el tiro exterior volvía a darles fuerza para intentar la remontada en los minutos finales, aunque CB Terralfàs no iba a ceder más terreno y el paso de los minutos le otorgaba la victoria y el título de campeón.

Sábado 7 de febrero

17:00 h. Semifinal 1: Soul Basket Guadassuar 75 – 58 V-74 Villena

19:00 h. Semifinal 2: Miarco Petraher 64 – 81 CB Terralfàs Albir Natura

Domingo 8 de febrero

11:00 h. Final: CB Terralfàs Albir Natura 77 – 64 Soul Basket Guadassuar