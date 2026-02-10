Las Escuelas de Primavera FBCV abren inscripciones
Las actividades se desarrollarán del 6 al 10 de abril para chicos y chicas nacidos entre los años 2011 y 2020
A. C.
La Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana ofrece la posibilidad de disfrutar las vacaciones en torno al deporte. Llegan las vacaciones de Pascuas y qué mejor manera de pasarlas que hacendo deporte. No sólo baloncesto, sino practicando una extensa variedad de deportes y divirtiéndote con los juegos tradicionales de siempre. Todo ello sin olvidar los talleres de manualidades y de educación en valores.
Fechas
Ya puedes inscribirte a las Escuelas de Primavera FBCV, que este año se desarrollarán del 6 al 10 de abril para chicos y chicas nacidos entre los años 2011 y 2020. Cinco días intensos que se llenarán de actividades lúdicas y deportivas de todo tipo. Todo ello en las instalaciones del Polideportivo Benimaclet de Valencia y con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana.
Toda la información
Más información e inscripciones en escuelas.fbcv.es/primavera/
