Las Escuelas de Primavera FBCV abren inscripciones

La Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana ofrece la posibilidad de disfrutar las vacaciones en torno al deporte. Llegan las vacaciones de Pascuas y qué mejor manera de pasarlas que hacendo deporte. No sólo baloncesto, sino practicando una extensa variedad de deportes y divirtiéndote con los juegos tradicionales de siempre. Todo ello sin olvidar los talleres de manualidades y de educación en valores.

Fechas

Ya puedes inscribirte a las Escuelas de Primavera FBCV, que este año se desarrollarán del 6 al 10 de abril para chicos y chicas nacidos entre los años 2011 y 2020. Cinco días intensos que se llenarán de actividades lúdicas y deportivas de todo tipo. Todo ello en las instalaciones del Polideportivo Benimaclet de Valencia y con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana.

Toda la información

Más información e inscripciones en escuelas.fbcv.es/primavera/