¿Quiénes han sido todos los campeones históricos de la Minicopa Endesa?
Real Madrid y Barça dominan el torneo infantil de la ACB, cuna de estrellas como Luka Dončić, Ricky Rubio o Usman Garuba
La Minicopa Endesase ha consolidado como el gran escaparate del baloncesto infantil en España. Desde su primera edición en la temporada 2003-04, el torneo (que se disputa paralelamente a la Copa del Rey de la ACB) ha servido como plataforma de lanzamiento para futuras estrellas del baloncesto europeo. Nombres como Ricky Rubio, Luka Dončić, Usman Garuba o Juan Núñez brillaron en este campeonato antes de dar el salto a la élite.
Con la edición 2026 ya confirmada en el Roig Arena de València, repasamos el palmarés completo de la Minicopa Endesa, todos los campeones históricos y el dominio de los grandes clubes de formación.
Lista completa de ganadores de la Minicopa Endesa (2003-04 a 2024-25)
A continuación, el listado con todos los campeones históricos de la Minicopa:
- 2003-04 – Joventut Badalona
- 2004-05 – FC Barcelona
- 2005-06 – FC Barcelona
- 2006-07 – FC Barcelona
- 2007-08 – FC Barcelona
- 2008-09 – Joventut Badalona
- 2009-10 – Joventut Badalona
- 2010-11 – Joventut Badalona
- 2011-12 – FC Barcelona
- 2012-13 – Real Madrid
- 2013-14 – Real Madrid
- 2014-15 – Real Madrid
- 2015-16 – Real Madrid
- 2016-17 – Real Madrid
- 2017-18 – Real Madrid
- 2018-19 – Real Madrid
- 2019-20 – FC Barcelona
- 2021-22 – Real Madrid
- 2022-23 – Real Madrid
- 2023-24 – FC Barcelona
- 2024-25 – FC Barcelona
(La edición 2020-21 no se disputó.)
Palmarés histórico de la Minicopa Endesa por equipos
El torneo ha estado claramente dominado por dos gigantes del baloncesto formativo español: Real Madrid y Barça.
Títulos por equipo:
- Real Madrid – 9 títulos
- Barça – 8 títulos
- Joventut Badalona – 4 títulos
- CB Canarias – 0 títulos
- Unicaja – 0 títulos
- Valencia Basket – 0 títulos
Subcampeonatos:
- Real Madrid – 6 subcampeonatos
- Barça – 6 subcampeonatos
- Joventut Badalona – 2 subcampeonatos
- CB Canarias – 3 subcampeonatos
- Unicaja – 3 subcampeonatos
- Valencia Basket – 1 subcampeonato
El dominio blanco ha sido especialmente contundente desde 2013, con una racha de seis títulos consecutivos entre 2013 y 2019.
MVP históricos: la Minicopa como trampolín hacia la élite
La Minicopa Endesa no solo premia al mejor equipo, sino que también ha sido el primer gran escenario competitivo para futuras estrellas del baloncesto internacional.
Algunos MVP históricos del torneo:
- Ricky Rubio (2003-04) – Joventut Badalona
- Luka Dončić (2012-13) – Real Madrid
- Usman Garuba (2015-16) – Real Madrid
- Juan Núñez (2017-18) – Real Madrid
- Mohamed Dabone (2023-24) – Barça
- Cheick Bamba Gaye (2024-25) – Barça
Muchos de estos nombres han terminado compitiendo en la ACB, Euroliga o NBA, confirmando el valor estructural del torneo en la detección y desarrollo de talento.
Minicopa Endesa 2026: València y el Roig Arena como nuevo escenario
La edición 2026 marcará un hito en la historia del campeonato. La final se disputará en el Roig Arena, con capacidad para cerca de 16.000 espectadores, el mismo día que la final de la Copa del Rey. Un reconocimiento simbólico al peso que tiene el baloncesto de formación dentro del ecosistema ACB.
Desde su nacimiento, la Minicopa Endesa se ha convertido en mucho más que un torneo infantil: es el laboratorio del futuro del baloncesto español. Y su palmarés, dominado por Real Madrid y Barça, refleja la fortaleza de dos de las mejores canteras de Europa.
