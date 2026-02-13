El Barça-Hapoel Tel Aviv del 13 de marzo se disputará a puerta cerrada

El partido entre el Barça y el Hapoel Tel Aviv israelí, correspondiente a la jornada 31 de la Euroliga, que se disputará el 13 de marzo en el Palau Blaugrana, se jugará a puerta cerrada, según informó este viernes el club catalán en un comunicado. "El club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo y se ha trasladado al cuerpo de Mossos d'Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido", señaló la entidad azulgrana, en referencia a plantilla, cuerpo técnico de los dos equipos protagonistas del encuentro y personal del pabellón.

El Barça devolverá la parte proporcional del importe del partido a los abonados, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada, y reembolsará el coste de las entradas a los demás compradores.

El partido ante el Maccabi Tel Aviv del pasado 6 de enero también se disputó sin la presencia de aficionados.

La decisión de jugar sin público puede resultar trascendental para la clasificación de la Euroliga, pues el compromiso ante el Hapoel apunta a ser vital para las opciones del Barça de mantenerse en la zona alta de la competición. En su día, ante el Maccabi, los de Xavi Pascual no pudieron contar con el apoyo del público del Palau, aunque en esa ocasión acabaron ganando con solvencia (93-83).

Desde que en septiembre pasado las protestas por la presencia de un equipo israelí obligaron a alterar el final de varias etapas de la Vuelta a España de ciclismo, todos los encuentros de baloncesto de equipos de ese país disputados en España se habían jugado a puerta cerrada.

El Valencia Basket abrió el Roig Arena a sus socios

El pasado 29 de enero, el Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv fue el primero con apertura al público, después de que el club español defendiera en un comunicado que jugar ante sus aficionados ayudaría a acabar con el agravio que, a su entender, se había generado con la ausencia de gente en las gradas en España, mientras los equipos españoles jugaban en Israel ante seguidores rivales.

Solo los 11.500 abonados del equipo masculino pudieron acceder al recinto para asistir el partido de Euroliga y lo tuvieron que hacer mostrando el DNI en los accesos, sin posibilidad de adquirir entradas en taquilla ni ceder el abono a nadie. Las puertas del Roig Arena se abrieron, de forma excepcional, tres horas antes del encuentro, a las 17:45 horas.

El club taronja, además, aumentó la seguridad privada para evitar cualquier tipo de problemas que pudiera haber antes las concentraciones de protesta convocadas en las afueras del pabellón, como ya sucedió ante el Hapoel Tel Aviv.