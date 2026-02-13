Calendario de la Minicopa Endesa Valencia 2026: Fechas, horarios y dónde ver

La gran cita con la Minicopa Endesa Valencia 2026 está a la vuelta de la esquina. Los ocho equipos participantes ya conocen su camino de un torneo que será retransmitido en directo por DAZN y el canal oficial de YouTube de la acb. Todos los encuentros se disputarán en La Fonteta, a excepción de la final, que se jugará en el Roig Arena. Además, si estás en Valencia, recuerda que la asistencia a todos los partidos es gratuita hasta completar aforo.

El calendario de partidos ya está previsto. Si no quieres perderte ninguno, aquí los tienes. Las mejores promesas del baloncesto se dan cita en Valencia y la competición arrancará el próximo miércoles 18 de febrero a las 14:00 con el Valencia Basket-Unicaja, con otros 11 encuentros correspondientes a la fase de grupos que se jugarán entre ese miércoles y el viernes 20 de febrero, todos ellos en La Fonteta. El sábado 21 será el turno de las semifinales, entre los dos primeros de cada grupo, y de los duelos para determinar la clasificación final de la 5ª a la 8ª posición.

Por último, el domingo 22 de febrero, además del duelo por la tercera plaza del torneo, será el turno de la finalísima de la Minicopa Endesa Valencia 2026 que, a diferencia de los otros 17 partidos que se jugarán en La Fonteta, tendrá lugar en un escenario incomparable, el flamante Roig Arena.

Calendario de partidos

Miércoles 18 de febrero

14:00 horas Valencia Basket - Unicaja (A)

16:00 horas Tirma Gran Canaria - Cajasiete Fund. CB Canarias (B)

18:00 horas Real Madrid - Occident Bàsquet Manresa (A)

20:00 horas Barça - Casademont Zaragoza (B)

Jueves 19 de febrero

10:00 horas Unicaja - Real Madrid (A)

12:00 horas Valencia Basket - Occident Bàsquet Manresa (A)

14:00 horas Casademont Zaragoza - Tirma Gran Canaria (B)

16:00 horas Cajasiete Fundación CB Canarias - Barça (B)

Viernes 20 de febrero

10:00 horas Occident Bàsquet Manresa - Unicaja (A)

12:00 horas Valencia Basket - Real Madrid (A)

14:00 horas Cajasiete F. CB Canarias - Casademont Zaragoza (B)

16:00 horas Barça - Tirma Gran Canaria (B)

Sábado 21 de febrero

10:00 horas Semifinal 1: 1º Grupo A - 2º Grupo B

12:00 horas Semifinal 2: 1º Grupo B - 2º Grupo A

14:00 horas 7º y 8º puesto (4º de cada grupo)

16:00 horas 5º y 6º puesto (3º de cada grupo)

Domingo 22 de febrero

10:00 horas 3º y 4º puesto (Fonteta)

13:00 horas Final (Roig Arena)

14:30 horas Entrega de premios

Dónde ver los partidos

Más allá de poder disfrutar del baloncesto en vivo en Valencia desde La Fonteta y la final en el Roig Arena, cada choque será retransmitido en directo por DAZN y el canal oficial de YouTube de la acb.