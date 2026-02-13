Carcaixent ya vive la cuenta atrás para la Copa Júnior FBCV

Carcaixent alberga este próximo fin de semana la Copa Júnior Masculino Preferente, uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada, y para ultimar todos los detalles se ha celebrado este jueves un breve encuentro en el Ayuntamiento de Carcaixent al que han asistido la alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana; el concejal de Deportes, Fernando Sanchis, y el técnico de Deportes, Samuel Valle; el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat; y el presidente del CSA Carcaixent, Pepe Vila.

Ultimando preparativos. / FBCV

Aspirantes al título y horarios

Precisamente el equipo Júnior del club local, Construcciones Bautista Belda CSA Carcaixent, será uno de los cuatro aspirantes a levantar el trofeo de campeón. Junto a él competirán los equipos CB L’Horta Godella B, Dani Vozme Hair-Studio CBC, CA Montemar.

El evento se desarrollará mediante eliminatorias de semifinales y final. Las semifinales se disputarán el sábado 14 de febrero por la tarde, mientras que la Final decidirá el ganador a partir de las 11:00 horas del domingo. Todo ello en el Pabellón Municipal de Carcaixent y con la emisión en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

La clasificación deportiva del CSA Carcaixent como equipo de Copa y la apuesta del Ayuntamiento por ser sede del evento vienen a reforzar el trabajo que tanto desde el Club como desde el consistorio se viene realizando en los últimos años, apoyando el crecimiento del baloncesto y su consolidación como uno de los deportes más practicados en la localidad.

Reunión de trabajo. / FBCV

El campeón de Copa, además de proclamarse campeón de la competición, dará un paso de gigante en la carrera hacia el ascenso a categoría Autonómica para la próxima temporada. Lo conseguirá siempre que a la finalización de la liga, ocupe una de las plazas que dan derecho a participar en la Fase de Ascenso.

Emparejamientos y horarios de los partidos

Sábado 14 de febrero

17:00 h. Semifinal 1: CA Montemar – Construcciones Bautista Belda CSA Carcaixent

19:00 h. Semifinal 2: CB L’Horta Godella B – Dani Vozme Hair-Studio CBC

Domingo 15 de febrero

11:00 h. Final