Así es el nuevo All-Star NBA

El 'All-Star' de la NBA que arranca este viernes no es una edición más. Aterriza con un formato renovado: un combinado mundial frente a dos selecciones estadounidenses. Tres plantillas en un cuadrangular de todos contra todos. Es el reinicio que espera revitalizar una de las mayores competiciones del deporte espectáculo.

La 75º edición de esta cita, que reúne a las máximas estrellas del baloncesto, se disputará en partidos de 12 minutosdiseñados para eliminar los tiempos muertos y premiar la intensidad en cada posesión, hasta decidir qué dos equipos lucharán por el título en la gran final.

Atrás queda ese clásico Este contra Oeste que antaño despertaba esta cita para perseguir un ritmo frenético y levantar de nuevo unas audiencias que han ido en picado en los últimos años.

El juego parece estar servido: ¿Será capaz el equipo del resto del mundo, liderado por Nikola Jokic, Luka Doncic y Victor Wembanyama, de hacer frente a las dos plantillas estadounidenses en su propio patio?

EE.UU. contra el mundo

Esta lucha de titanes juntará en un mismo equipo a Lebron James y Kevin Durant en el conjunto 'Barras', junto a Jalen Brunson, Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell.

La veteranía de las estrellas de este 'dream team' choca con el de 'Estrellas', el grupo de las jóvenes promesas de EE.UU. liderado por la explosividad de Anthony Edwards y la capacidad anotadora de Devin Booker, quienes representan el relevo generacional más inmediato de la NBA.

Junto a ellos, figuras como Cade Cunningham, Chet Holmgren, Tyrese Maxey, Jalen Duren, Scottie Barnes y Jalen Johnson suman un grupo que pondrá contra las cuerdas la experiencia de estrellas como LeBron, quien alcanza la cifra histórica de 22 años asistiendo al 'All-Star'.

El tridente Doncic, Jokic y Wembanyama agrupa, por último, la era más global en la historia del baloncesto. Acompañados por Jamal Murray, Karl-Anthony Towns, Pascal Siacam, Deni Advija y Alperen Sengun, el equipo internacional presenta una alineación que asusta por su dominio del juego interior y su visión de pista.

Las grandes ausencias

Sin embargo, el espectáculo llega con varias bajas de peso, la más sensible es precisamente la de Shai Gilgeous-Alexander, el MVP de la pasada temporada, quien se perderá la cita por una distensión abdominal.

También destaca la ausencia del griego Giannis Antetokounmpo en la lista de internacionales debido a una distensión en el gemelo izquierdo. De'Aaron Fox, de los San Antonio Spurs, fue elegido para sustituirlo.

Tampoco rodarán sobre la pista Curry, una de las bajas de última hora tras lesionarse de la rodilla, y que será reemplazado en la pista Brandon Ingram en el equipo 'Barras'.

Por su parte, la joven promesa Cooper Flagg se perderá el partido de exhibición del Rising Star Challenge, un formato que se disputa este viernes entre un equipo formado por jugadores novatos y de segundo año de EE.UU. contra otros dos de igual formación, pero con una plantilla que trasciende al resto del mundo.

El estadio de los Clippers, una nave espacial

El escenario elegido para esta revolución es el Intuit Dome, la joya de la corona del empresario estadounidense Steve Ballmer y nueva casa de los Los Angeles Clippers, ubicada en la localidad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles.

Llamarlo simplemente estadio de baloncesto se queda corto: es una nave espacial que dispone de una enorme pantalla LED gigante que envuelve el techo y el imponente 'The Wall', 51 filas de asientos verticales diseñadas para crear un muro de sonido ensordecedor.

El recinto, inaugurado en 2024, también cuenta con la particularidad de disponer más de 1.100 baños, una cantidad inusualmente alta y que triplica la media de pabellones de la NBA con el objetivo de evitar colas y agilizar así el regreso de los aficionados durante los descansos.

Fechas, horarios de los concursos y el partido de las estrellas, y cómo ver por TV e internet

Desde este viernes y hasta el domingo 15 de febrero, la NBA se vestirá de gala para el All-Star, cuyo evento principal se disputará este año en el estadio de los Clippers de Los Ángeles, el espectacular Intuit Dome.

La 75° edición del All-Star comenzará el viernes en el Kia Forum de Inglewood, California, con el juego de las celebridades.

La transmisión correrá por cuenta de ESPN y la plataforma Disney+.

Horario

7 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. de Madrid (ya sábado).

Al término del encuentro entre celebridades, saltarán a la cancha del Intuit Dome las estrellas emergentes, el talento joven que tienen la NBA y la G-League por estos días. El formato será simple, con semifinales primero y una final entre los dos ganadores. No serán partidos por tiempo, sino por objetivo: el equipo que primero llegue a los 40 puntos habrá ganado la semifinal, y el conjunto que marque primero 25 puntos será el campeón en la definición.

Los partidos se verán por la pantalla de Peacock en Estados Unidos y de ESPN y Disney+ en Latinoamérica.

Horario

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Bogotá.

11 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. de Madrid (ya sábado).

El sábado llegarán los concursos. En primer lugar, se llevará a cabo el de triples, donde ocho jugadores tirarán al aro en dos rondas de 70 segundos cada una con el objetivo de anotar la mayor cantidad posible. Los mejores tres pasarán a la final.

Después, el concurso llamado “Shooting Stars”, donde cuatro equipos de tres integrantes cada uno intentarán anotar desde lugares designados dentro del campo. Cada equipo tendrá 70 segundos para sumar todos los puntos que pueda, y solo los dos mejores clasifican a una final.

La jornada del sábado se cerrará con el concurso de volcadas, que tendrá la novedad de un nuevo campeón. Mac McClung, tricampeón del evento, no participará y habrá cuatro jugadores disputándose la corona. Tendrán dos intentos para recibir la mejor puntuación de los jueces, y los dos mejores pasarán a la final.

NBC y Peacock transmitirán los concursos en Estados Unidos, mientras que ESPN y Disney+ lo harán en Latinoamérica.

Horario (solo el primer evento tiene hora fija; los demás comienzan al término del concurso anterior):

5 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

El domingo será la hora del All Star, donde habrá cuatro partidos en uno solo. Por primera vez, la NBA formó tres equipos diferentes, dos solo con jugadores de Estados Unidos y uno solo con extranjeros. Cada uno tendrá ocho jugadores. Se enfrentarán todos contra todos en partidos a 12 minutos, y los dos mejores equipos jugarán una final a otros 12 minutos. Es decir, tendrá la duración total de un partido completo (48 minutos), pero con cuatro encuentros diferentes.

Los partidos se verán por Peacock, NBC y Telemundo en Estados Unidos, ESPN y Disney+ en Latinoamérica, y Movistar+, DAZN y Amazon Prime Video en España.

Horario

