Astel Logistic BSG conquista la Copa Senior Femenino Autonómico

Astel Logistic BSG es el nuevo campeón de la Copa Senior Femenino Autonómico tras ganar en una apretada Final a Vitaldin Sport CB Benetússer por 50-38. Como campeón de Copa, además, Astel Logisitc BSG prácticamente se asegura el ascenso a 1ª División Femenina para la próxima temporada. Lo conseguirá siempre que a la finalización de la liga, ocupe una de las cuatro primeras plazas de su grupo.

Gran cita en Guadassuar

Guadassuar ha vuelto a ser el escenario de la lucha por el título de una Copa Autonómica. La pasada semana se disputó la Copa en categoría masculina, con victoria para CB Terralfàs Albir Natura, y este fin de semana se ha celebrado en categoría femenina, contando nuevamente con la asistencia del concejal de Deportes de Guadassuar, Arturo Almazán, y el también edil Fran Colomina, quienes han estado presentes en el acto de entrega de trofeos junto al presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat; el directivo Fernando Castillo; el presidente del CB Guadassuar, Jose Luis Escartí; el presidente del BSG, Andrés Guirao; y el presidente honorífico del CB Benetússer, Julio Martín. El galardón de mejor jugadora de la Final ha correspondido a Ana Sánchez, del Vitaldin Sport CB Benetússer.

Las subcampeones / David Santos

Una competición solidaria

La Copa Senior Femenino Autonómico ha tenido un marcado carácter solidario. Coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer Infantil, y como parte del compromiso de la Federación con la salud y la infancia, la FBCV ha incluido la Copa en el movimiento “Canastas contra el Cáncer Infantil”, realizando una donación equivalente a la cantidad de puntos que se han anotado en la Final copera.

La Final arrancaba con un minuto de silencio por la pérdida de un familiar de una de las jugadoras del Vitaldin Sport CB Benetússer, un golpe que el equipo supo encajar para tratar de afrontar con fuerza el importante partido que tenía por delante. Astel Logistic BSG y Vitaldin Sport CB Benetússer ya sabían lo que les esperaba en la Final. Al compartir grupo en la liga, ya habían tenido la oportunidad de enfrentarse en dos ocasiones y las dos veces el encuentro había transcurrido bajo una igualdad máxima. De hecho, hace apenas 15 días que se hubo de recurrir a una prórroga para decidir el vencedor. Conscientes de que iba a ser una Final difícil, los dos equipos saltaron a pista con los nervios lógicos y algunas imprecisiones en el juego, una tensión que supo sacudirse primero el conjunto de Benetússer, que empezaba a sacar sus primeras ventajas y ponía en aprietos al rival. Pero Astel Logistic BSG reaccionaba en el segundo cuarto, recortando distancias y llegando a ponerse incluso por delante a falta de 3 minutos para el descanso.

Con esa igualdad se afrontaba de nuevo la segunda parte, aunque en esta ocasión era Baloncesto San Gabriel quien tomaba las riendas del choque y las jugadoras de Benetússer las que se mantenían a rueda para intentar llegar con opciones a los minutos finales. Pero el tiempo pasaba y el equipo entrenado por Juanvi Abad se mantenía muy sólido y no dejaba resquicio para ninguna remontada, llevándose el triunfo con el resultado de 50-38. Acababa así una nueva competición organizada por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana.

Sábado 14 de febrero

17:00 h. Semifinal 1: Vitaldin Sport CB Benetússer 61 – 57 Clínica La Pobla CB Bétera

19:00 h. Semifinal 2: Picken Claret C 55 – 56 Astel Logístic BSG

Domingo 15 de febrero

11:00 h. Final: Astel Logístic BSG 50 – 38 Vitaldin Sport CB Benetússer