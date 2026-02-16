Oro y plata de la Comunitat Valenciana, en el CESA Infantil

La selección Infantil Femenina de la Comunitat Valenciana se coronó campeona de España, la selección Infantil Masculina fue subcampeona y las dos selecciones Cadete acabaron en el 5º y 6º puesto su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA).

La medalla de oro en Infantil Femenino llegó tras vencer en la Final a Castilla y León por 74-84 y con una extraordinaria Anastasia Lishchuk, que firmó 48 puntos de valoración en la Final y otros 50 en semifinales. Ese oro no se pudo reeditar en Infantil Masculino tras caer en una ajustada final ante Madrid (89-91).

Por su parte, las selecciones Cadetes terminaron en 5ª y 6ª posición el Campeonato de España. La selección masculina fue quinta tras vencer a Aragón (111-89) y País Vasco (53-94), mientras la femenina fue sexta tras ganar a Castilla y León (71-61) y perder contra Aragón (93-67).

Doble subcampeonato de España de Minibasket

La Comunitat Valenciana se proclamó subcampeona de España Minibasket en categoría masculina y femenina, un éxito que se repite por segundo año consecutivo. Además, volvió a ser la única comunidad autónoma que logró clasificar a sus dos selecciones Alevines para la Final.

La selección Alevín Femenina acabó cediendo en la Final frente a Andalucía (72-59) tras un impecable camino. La selección Alevín Masculina también llegaba imbatida a la Final, donde perdió ante Cataluña por 78-67.

Bronce para la selección U13 Femenina en el Nacional 3x3

Bronce para la Selección U13 Femenina, 5º puesto para la U15 Femenina y 7º puesto para las selecciones U15 y U13 Masculinas es el balance de la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España 3×3 de Selecciones Autonómicas.

La selección U13 Femenina se impuso en el partido por el tercer puesto a Castilla León por 18-9.

Solidaridad y apoyo hacia los afectados por la DANA

La FBCV presentó la iniciativa El Bàsquet Està Ací para que el baloncesto de la Comunitat Valenciana se convirtiera en un símbolo de solidaridad y apoyo hacia los afectados por las inundaciones. Por ello, se disputaron la práctica totalidad de las Fases Finales y Finales en municipios que sufrieron el impacto del temporal, eliminando lógicamente el canon de organización que acompaña a estos eventos.

Con esta iniciativa de la FBCV se buscó también realizar un reconocimiento a los clubes locales, que con su capacidad de superación fueron capaces de continuar desarrollando su labor en una situación tan difícil, facilitando que el baloncesto fuera un pilar de unión. Para ayudar en la promoción del baloncesto y asegurar su continuidad en la zona, las Fases Finales y Finales contaron con una participación activa de estos clubes afectados