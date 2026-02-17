CaixaBank impulsa el ‘Partido de las Aficiones’ en la Copa del Rey

CaixaBank ha celebrado este martes 17 de febrero en la oficina All In One Valencia, el acto de entrega de camisetas a los aficionados que representarán a sus clubes en el Partido de las Aficiones de CaixaBank, una iniciativa que refuerza el vínculo de la entidad con las aficiones y su apoyo al baloncesto.

El evento ha contado con la presencia del director comercial de empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Felipe Pulido, el director comercial de Red de la entidad en la región, Jorge Balbastre; y el director de Relaciones Externas de Valencia Basket, Víctor Luengo, que ha acompañado a los aficionados valencianos en esta puesta de largo previa al torneo.

Un torneo con cuatro equipos de aficiones

El Partido de las Aficiones de CaixaBank se disputará el viernes 20 de febrero en L’Alqueria del Basket. En él participarán equipos de aficionados del Baskonia, Valencia Basket, UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, los cuatro clubes que, clasificados para la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto, cuentan con el patrocinio de CaixaBank.

El formato será eliminatorio, con dos semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puesto, para garantizar que todas las aficiones disputen, al menos, dos encuentros y vivan una experiencia competitiva completa, como sus ídolos.

Ocho seguidores del Valencia Basket

El equipo valenciano estará formado por ocho seguidores del Valencia Basket, seleccionados a través de dinámicas de participación organizadas por CaixaBank y el club. Para el Partido de las Aficiones, los participantes vestirán la equipación del conjunto taronja.

Apuesta por el deporte y la convivencia

El director comercial de empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Felipe Pulido, ha afirmado que “en CaixaBank creemos en el poder del deporte para transmitir valores y unir a las personas, bajo esta convicción impulsamos y apoyamos iniciativas como el Partido de las Aficiones, un proyecto que va mucho más allá de la competición deportiva y que pone en el centro aquello que realmente da sentido a los clubes: sus seguidores”.

“Para nosotros es un orgullo ofrecerles a los aficionados del Valencia Basket una experiencia que les permita vivir el deporte desde dentro, vestir los colores de su equipo y compartir una jornada donde el respeto, el compañerismo y la ilusión son protagonistas”, ha añadido Pulido.

Entrega de las camisetas / Caixabank

Víctor Luengo elogió la iniciativa

Por su parte, el director de Relaciones Externas del Valencia Basket ha manifestado que “verlos competir con nuestros colores nos llena de orgullo, y estamos convencidos de que lo harán muy bien y, sobre todo, disfrutarán de una experiencia diferente y muy especial”.

“Nos hace mucha ilusión ver a la afición participar en iniciativas como la que ha organizado CaixaBank, ellos son los que nos empujan cada partido, y es bonito que ahora les toque a ellos ponerse la camiseta y vivir algo especial”, ha señalado Luengo.

Con el Partido de las Aficiones de CaixaBank, la entidad impulsa experiencias que acercan a la sociedad los valores del deporte, como el compañerismo, el respeto y la superación, dando protagonismo a quienes llenan las gradas cada temporada.

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

Al mismo tiempo, la entidad financiera es patrocinadora de múltiples canteras de baloncesto en España, tanto profesionales como amateurs. A través de la vinculación con los equipos, CaixaBank promueve la práctica y la promoción del baloncesto para equipos de formación y escuelas de baloncesto en todo el territorio de influencia. Mediante estos acuerdos CaixaBank fomenta la participación en competiciones oficiales de dichos equipos, así como la organización de campus, concesiones de becas a jóvenes deportistas y formación de entrenadores.

Apoyo al baloncesto

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país. Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de 2014 celebrada en España, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputó en Valencia en 2021 o el histórico compromiso con el Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a 64.000 jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 475.000 visitantes tras realizar 143 paradas en más de 50 ciudades españolas a lo largo de su historia.

Con motivo de la Copa del Mundo Masculina celebrada en España 2014, la FEB y CaixaBank unieron esfuerzos con el fin de fomentar un programa de voluntariado deportivo que trascendiera la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Hoy en día, el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de cerca de 25.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto org