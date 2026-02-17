Calleja: “Valencia es una ciudad que respira baloncesto”

José Miguel Calleja, director general de la ACB, destacó a los medios de comunicación las grandes expectativas que tienen con la celebración de la Copa del Rey 2026 en el Roig Arena: “Tenemos las máximas expectativas. Con cada Copa intentamos superarnos año tras año. Es verdad que aquí en Valencia, todas las aficiones están deseando venir, la propia ciudad, el pabellón Roig Arena, cómo está la Liga… todo el mundo está a tope, viniendo para acá y prevemos la mejor Copa hasta el momento. Estamos esperando más de 10.000 aficionados de fuera, muchos más que que vienen a ver la Minicopa Endesa, a disfrutar de la fan zone. Estamos viendo la mejor manera de cuidar a todos y que todo salga lo mejor posible”.

“Valencia es una ciudad que respira baloncesto. Para este primer año hemos intentado que todo el baloncesto estuviera concentrado, así la Minicopa, la Copa y la Fan Zone van a estar en un espacio de alrededor de 90.000 metros cuadrados para poder ver desde las propias canteras de los clubes, a los equipos protagonistas de la Copa, pasear por la Fan Zone, respirar baloncesto y después disfrutar de la ciudad”, añadió Calleja. “La Copa es un evento trasnacional, vienen muchos periodistas y gente de fuera. Cada año el seguimiento es mayor, con lo bueno que tiene para la propia Liga ACB, los equipos y las aficiones y el deporte en sí”.

Aficiones de todos los equipos ACB

La Copa del Rey atrae a todos los aficionados al baloncesto: “Aficionados vienen de los 18 clubes. La Copa está muy asentada, la gente busca venir a la Copa para disfrutar de una fiesta del baloncesto, independientemente del club del que sea. Esto se nota cada año más en la compra de las entradas, todos los clubes quieren acceder a ellas esté su equipo o no clasificado”, señaló el director general de la ACB. De hecho muchos aficionados se han quedado sin abono: “Este tipo de cosas nos hace pensar en qué ofrecer a todos aquellos que se queden sin entrar en el pabellón y estén interesados en venir a la Copa. Así nos hace querer crear cosas fuera del pabellón para que también vivan lo que es la Copa, el ambiente, las aficiones..., aunque no puedan estar dentro viendo los partidos. Esperemos que el año que viene, como son dos años aquí, todos los que lo deseen puedan conseguir su abono”.

El Roig Arena, un pabellón puntero

“Las expectativas con el Roig Arena se cumplen de sobra. Es un pabellón puntero ahora mismo, casi en el mundo y en Europa desde luego. Tiene todo lo que alguien que organiza un evento, en nuestro caso de cuatro días, quiere tener para poder hacer todo de forma águil, ordenada, tiene toda la tecnología del mundo, así que para nosotros y cualquiera que venga aquí es un sueño el poder crear cosas que en otros sitios no tienes la posibilidad”.