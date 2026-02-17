Meliana se prepara para acoger la Copa Senior Masculino Preferente

Meliana ya ultima todos los detalles para albergar los días 21 y 22 de febrero el evento más esperado de la temporada en la categoría Senior Masculino Autonómico, la Copa, una competición que reúne a los mejores equipos de la primera vuelta de la liga: CBM Benifaió Alvinox, El Otro Vino CB Aldaia, CB Torrevieja y el anfitrión Meliana Bon Lloc.

El presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, se ha reunido en el Ayuntamiento de Meliana con la alcaldesa, Trinidad Montañana; el concejal y diputado de Deportes, Pedro Cuesta; y el presidente del BC Meliana, Ramón Bosque. Un breve encuentro que ha servido no sólo para avanzar en la preparación de la cita copera, sino también para abordar el importante lugar que ocupa el baloncesto en Meliana y buscar vías de colaboración que ayuden a impulsarlo todavía más en el municipio, que además cuenta con un Pabellón Cubierto de reciente construcción que será el que albergue el evento.

El presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, se ha reunido en el Ayuntamiento de Meliana con la alcaldesa, Trinidad Montañana; el concejal y diputado de Deportes, Pedro Cuesta; y el presidente del BC Meliana, Ramón Bosque. / SD

Todos los partidos de la Copa se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV, mientras que la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

El campeón de Copa, además de proclamarse campeón de la competición, prácticamente se asegurará el ascenso a categoría Autonómica para la próxima temporada. Lo conseguirá siempre que a la finalización de la liga, ocupe una de las cuatro primeras plazas de su grupo.

Cartel Copa SM Preferente / SD

Emparejamientos y horarios

Sábado 21 de febrero

17:00 h. Semifinal 1: CBM Benifaió Alvinox – El Otro Vino CB Aldaia

19:00 h. Semifinal 2: Meliana Bon Lloc – CB Torrevieja

Domingo 22 de febrero