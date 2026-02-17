Minicopa Endesa 2026: talento, altura y espectáculo en València con el debut del anfitrión este miércoles

La cuenta atrás ha terminado. La Minicopa Endesa 2026 comienza mañana en València y reunirá durante cinco días a algunas de las mayores promesas del baloncesto nacional e internacional en categoría infantil (generación 2012). El torneo, organizado por la ACB, se disputará principalmente en La Fonteta, con la gran final programada en el moderno Roig Arena, nuevo pabellón del club anfitrión.

La MiniCopa Endesa se disputa en València del miércoles 18 al domingo 22 de febrero / ACB

Con acceso gratuito para los aficionados y retransmisión íntegra en YouTube (con la novedad de la emisión también en DAZN) el campeonato vuelve a consolidarse como una de las mejores ventanas para descubrir a las estrellas del mañana.

Debut Valencia Basket

El debut del Valencia Basket en la Minicopa Endesa 2026 llegará este miércoles con un duelo exigente ante Unicaja (14:00 horas), un rival siempre competitivo en categorías de formación. El conjunto taronja, que ejerce como anfitrión, buscará arrancar con buen pie apoyado en su potente juego interior y en el talento exterior de Patrick Eke, uno de los nombres propios del torneo. El factor cancha en La Fonteta y la ilusión de jugar ante su afición pueden ser elementos diferenciales para un equipo que aspira a pelear por las semifinales desde el primer día.

La plantilla del Valencia Basket que disputará la Minicopa / Francisco Calabuig

Favoritos, aspirantes y el factor anfitrión

Como es tradición, Real Madrid y FC Barcelona parten como grandes favoritos por historia y talento en sus canteras. El conjunto blanco quiere recuperar el título tras dos finales perdidas, mientras que el Barça llega como campeón de las dos últimas ediciones y con el objetivo de igualar el récord histórico de trofeos madridista.

Sin embargo, esta edición presenta un aspirante serio: el Valencia Basket. El equipo anfitrión cuenta con una generación potente, centímetros en la pintura y el impulso emocional de jugar en casa, algo que podría equilibrar la balanza frente a los gigantes tradicionales.

También habrá que seguir de cerca a conjuntos como Unicaja, Casademont Zaragoza o Tirma Gran Canaria, que han mostrado un nivel muy alto en las fases previas, además del competitivo Cajasiete Fundación CB Canarias y el siempre combativo Occident Bàsquet Manresa.

Análisis de equipos, jugadores a seguir y camino hasta la fase final

El nivel de esta edición invita a pensar en una de las Minicopas más abiertas de los últimos años, aunque los focos vuelven a apuntar a los gigantes tradicionales. El Real Madrid presenta probablemente la plantilla más imponente físicamente del torneo, con un juego interior diferencial liderado por Samba Coulibaly (201 cm), Moussa Balla Traore (203 cm) y el gigante Oumar Aziz (210 cm). A ello se suma el talento en la dirección de Gael Gómez, base con creatividad y capacidad para generar ventajas. Los blancos firmaron una clasificación autoritaria, superando con claridad a Bàsquet Girona, UCAM Murcia Polymec y Oteclima Granada, demostrando desde el inicio que aspiran a recuperar el título.

Plantilla Real Madrid / Minicopa Endesa

El FC Barcelona, vigente campeón, vuelve a combinar físico y talento colectivo. En la pintura destaca el polaco Szymon Maciej Nagorski (204 cm), acompañado por dos interiores de enorme impacto como Moussa Doumbia (203 cm) e Issa Kamate (205 cm). El conjunto azulgrana no disputó fase previa al acudir como campeón de la última edición, lo que le permite llegar fresco y con el objetivo de revalidar el título.

El anfitrión, Valencia Basket, llega con una generación muy potente y la motivación extra de jugar en casa. El internacional español Patrick Eke Germán es uno de los exteriores más prometedores del campeonato, mientras que el poder interior lo aportan Cristian Negoita Stroe (200 cm), Oliwier Czarnecki (204 cm) y Andrei-Valentin Nasta (191 cm). Los taronja tampoco jugaron clasificación al ejercer como anfitriones y sueñan con aprovechar el factor cancha para pelear por el título.

El Casademont Zaragoza ha sido una de las sensaciones de la fase previa gracias a su enorme capacidad anotadora. El MVP Daniel Pardos lidera un equipo ofensivo y atractivo, bien acompañado por Alex Llompart y el interior Sangare Moussa (205 cm). Los aragoneses lograron su billete tras imponerse con contundencia a Río Breogán, Baskonia y Joventut Badalona, superando en todos los partidos la barrera de los 100 puntos.

La plantilla de Casademont Zaragoza para la Minicopa / Minicopa Endesa

Por su parte, el Tirma Gran Canaria destacó como uno de los equipos más dominantes en defensa durante la clasificación. Jugadores como Dariel Feliz y Abdou Sembene aportan energía e intensidad, mientras que el juego interior gana centímetros con Patrik Matejka (206 cm) y David Kona Malandala (205 cm). Además, la presencia del invitado estadounidense Mason Broyles añade talento internacional. Los canarios sellaron su clasificación con triunfos muy amplios ante San Pablo Burgos, Cochesinternet Lleida y Occident Bàsquet Manresa.

La plantilla de Tirma Gran Canaria para la Minicopa / Minicopa Endesa

El Unicaja vuelve a ser un equipo muy competitivo gracias a su equilibrio colectivo. Su principal referencia es Pascal Adama Blanco Carrasco (200 cm), pívot con presencia física y capacidad para dominar cerca del aro. Los malagueños lograron el pase tras vencer a Bilbao Basket y MoraBanc Andorra, y posteriormente a UCAM Murcia Polymec en el duelo decisivo, pese a caer previamente frente a Cajasiete Fundación CB Canarias.

Plantilla de Unicaja para la Minicopa / Minicopa Endesa

El Cajasiete Fundación CB Canarias llega tras una clasificación convincente basada en intensidad y ritmo alto. Su jugador más destacado es Amadou Hama Maiga (200 cm), interior con energía defensiva y capacidad reboteadora. El conjunto tinerfeño firmó una gran fase previa con triunfos ante MoraBanc Andorra, Bilbao Basket y Unicaja, mostrando un nivel competitivo muy alto desde el inicio.

Plantilla Cajasiete Fundación CB Canarias para la Minicopa / Minicopa Endesa

Finalmente, el Occident Bàsquet Manresa afronta el torneo como un conjunto peligroso por su carácter y dinamismo ofensivo. Aunque quizá no tenga tanto tamaño como otros rivales, su espíritu competitivo puede complicar cualquier partido. Los catalanes lograron su billete tras superar a Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos, y especialmente tras una remontada épica en el derbi ante Joventut Badalona que les dio la clasificación pese a la derrota frente a Gran Canaria.

Plantilla de Occident Bàsquet Manresa para la Minicopa / Minicopa Endesa

Nombres propios que apuntan alto

Más allá de la altura, el torneo reunirá jugadores que ya empiezan a sonar con fuerza en el baloncesto base español. Bases con gran creatividad, aleros versátiles y pívots dominantes que podrían repetir el camino de otros participantes históricos que años después llegaron a la ACB, como el internacional español Josep Puerto.

En esta edición destacan perfiles con proyección internacional, invitados extranjeros que generan curiosidad y talentos emergentes que podrían convertirse en protagonistas del baloncesto europeo en la próxima década.

Formato de competición y calendario

El campeonato se disputará del 18 al 22 de febrero con ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo accederán a semifinales, mientras que el resto jugará partidos de clasificación.

Fases clave del torneo:

Miércoles 18 – Viernes 20: fase de grupos

Sábado 21: semifinales y partidos de posiciones

Domingo 22: tercer puesto y gran final (Roig Arena)

Así será la Minicopa / ACB

El sorteo de grupos estuvo conducido por dos leyendas del baloncesto español, Juanma López Iturriaga y Toñín Llorente, que ejercieron como manos inocentes en un acto celebrado en la ciudad anfitriona.

Un escaparate del baloncesto del futuro

La Minicopa Endesa no es solo un torneo de cantera; es un auténtico laboratorio de estrellas. Cada año permite detectar tendencias en la formación, evolución física de los jóvenes jugadores y estilos de juego que marcarán el futuro del baloncesto español.

Con pabellones llenos, entrada libre y la ilusión de cientos de familias y aficionados, el campeonato volverá a demostrar que el talento no tiene edad. Ocho equipos, cinco días y un único objetivo: levantar el domingo el trofeo que simboliza el comienzo de muchas carreras deportivas.

Porque en la Minicopa no solo se compite por un título. Se compite por empezar a escribir una historia.