Reconozco que el 23 es un número que me ha perseguido toda la vida. Para empezar, allí en el antiguo hospital La Fe de Valencia, vi por primera vez la luz un día 23. De igual manera, dos de las personas más cercanas a mi nacieron, como tenía que ser, también un día 23. Mi amigo y casi hermano, David Blay y Cristina Bea, que además, tengo la suerte de compartir profesión con ellos.

Siendo aún un imberbe, el baloncesto tomaría una alta notoriedad en mí. Lo haría en paralelo al crecimiento de un jugador, que de forma incuestionable por la mayoría de aficionados, acabó ganándose la consideración de mejor jugador de la historia de este deporte. Un tal Michael Jordan, que tanto en su larga andadura en Chicago, como en la tan extensa de Washington, unió su carrera a un número, obviamente, el 23.

Son 23 años los años que, por primera vez, allá por 2003, la ciudad de Valencia recibía la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, en aquella ocasión en el pabellón Fuente de San Luis. Y será su equipo anfitrión, el Valencia Basket, quien se enfrentará mañana, en el encuentro que abrirá el torneo, ante el Joventut de Badalona, quien recibió a la Copa del Rey en el año 23 de este siglo XXI. Una plantilla, la dirigida por Daniel Miret, donde el croata Michael Ruzic será quien porte ese número dentro de los elegidos para jugar en el equipo catalán.

Los distintivos de la Copa del Rey ya lucen en el parqué del Roig Arena. / F. Calabuig

Una competición, en el que uno de sus grandes exponentes y destacados jugadores en sus últimas ediciones, llevó y sigue haciéndolo a su espalda el número 23. Sergio Llull, quien acumula dos títulos de MVP de la competición (mejor jugador) y donde a su vez, ha sido decisivo en alguno de los últimos títulos obtenidos por el Real Madrid. Un 23 que enseñará a los asistentes al feudo valenciano Tornike Shengelia, quien portará impreso en la parte trasera de su camiseta del FC Barcelona. Un georgiano, que en las quinielas, parte a priori como uno de los candidatos a poder llevarse ese destacado galardón obtenido previamente por el menorquín.

Son 23 los encuentros jugados por Jayce Carroll o los tapones de Andrés Nocioni, ex compañeros ambos de Llull en el Real Madrid, en sus participaciones acumuladas en este torneo. Y como no, las veces que ha dirigido a un equipo Aito García Reneses, a lo largo de su extensa trayectoria y que lo hacen líder absoluto en este ránking histórico.

También 23 han sido los deportes, que hasta la fecha, han adaptado su competición del KO a una fase final, de forma similar en su formato a la que instauró en su momento la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB).

Y a buen seguro, el próximo 23 de febrero, una vez bajado el telón y donde ya conozcamos al nuevo poseedor del título, sonreiremos por los vivido en los cuatro próximas días, esperando que, el próximo 2027, repita el éxito de un evento único.