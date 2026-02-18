Cómo ir al Roig Arena para la Copa del Rey de basket: EMT y Metrovalencia refuerzan el servicio

La Copa del Rey 2026 de baloncesto convertirá València en el epicentro del deporte nacional durante varios días. Miles de aficionados de ocho ciudades distintitas se desplazarán hasta el nuevo Roig Arena, y la gran pregunta se repite en buscadores y redes: cómo ir al Roig Arena durante la Copa del Rey. Para facilitar la movilidad, tanto la EMT València como Metrovalencia han preparado dispositivos especiales y refuerzos de servicio.

Si tienes entrada para alguno de los partidos, estas son todas las opciones de transporte público para llegar cómodamente al pabellón.

🚍 EMT València: líneas directas y refuerzos hacia el Roig Arena

La red de autobuses urbanos de València será una de las principales alternativas para acudir a la Copa del Rey 2026 de baloncesto. La EMT conectará distintos barrios con la zona del Roig Arena mediante líneas regulares y ampliaciones de frecuencia en las horas de mayor afluencia.

Las líneas que pasan más cerca del recinto serán clave para los aficionados que se desplacen desde el centro, la zona marítima o los barrios del sur de la ciudad. Además, en los días con mayor asistencia —especialmente semifinales y final— se prevén refuerzos para evitar aglomeraciones tras los encuentros. Aquí os dejamos algunas de las opciones:

7 - Mercado Central - Fuente de San Luis

12 - La Fonteta - Porta de la Mar (Calle Colón)

14 - Estació del Nord - Castellar

35 - Estació del Nord - Ciutat de les Arts

99 - Palau de Congressos - Malvarrosa (Ronda Sur de València)

Una de las ventajas de la EMT València para llegar al Roig Arena es la flexibilidad horaria y la amplia cobertura urbana. Para quienes se alojan en hoteles céntricos o en barrios bien conectados, el autobús puede ser la opción más directa sin necesidad de transbordos.

También se recomienda consultar la app oficial de EMT València para comprobar tiempos reales de llegada y posibles desvíos de tráfico en las inmediaciones del pabellón.

🚇 Metrovalencia: la opción rápida para evitar atascos

El metro será otra de las alternativas preferidas por los aficionados que acudan a la Copa del Rey 2026 de baloncesto Metrovalencia conecta numerosos municipios del área metropolitana con la capital, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes lleguen desde localidades cercanas.

Las estaciones más próximas al Roig Arena permitirán acceder a pie en pocos minutos, facilitando una llegada fluida incluso en los partidos de mayor demanda. Durante eventos multitudinarios, Metrovalencia suele ampliar frecuencias y reforzar el servicio nocturno, especialmente si los encuentros finalizan más tarde de lo habitual.

Para los aficionados que lleguen en AVE o tren de media distancia, el metro también se presenta como una conexión eficaz desde estaciones ferroviarias hasta la zona del pabellón. Estas son las mejores opciones:

La única forma de llegar hasta el Roig Arena es la Línea 10 que va desde el centro de València en la Calle Alicante (al lado de la Estació del Nord) hasta la parada de Quatre Carreres.

La recomendación principal es adquirir el billete de ida y vuelta con antelación para evitar colas tras el partido, especialmente en la jornada de la final.

🏟️ Cómo llegar al Roig Arena en la Copa del Rey: consejos prácticos

Más allá de elegir entre EMT València o Metrovalencia, hay varios consejos clave para optimizar el desplazamiento durante la Copa del Rey 2026 de baloncesto

Anticipación : llegar con al menos 60-90 minutos de margen.

: llegar con al menos 60-90 minutos de margen. Evitar el coche privado : se prevé alta densidad de tráfico en los accesos al Roig Arena.

: se prevé alta densidad de tráfico en los accesos al Roig Arena. Consultar horarios especiales : tanto EMT Valencia como Metrovalencia pueden adaptar su servicio en función del calendario de partidos.

: tanto EMT Valencia como Metrovalencia pueden adaptar su servicio en función del calendario de partidos. Revisar el último servicio nocturno, especialmente en caso de prórroga o retrasos.

El transporte público será la forma más eficiente de acceder al recinto, especialmente teniendo en cuenta que la Copa del Rey 2026 de baloncesto atraerá a miles de visitantes de fuera de la Comunitat Valenciana.

🚦 Movilidad en València durante la Copa del Rey

Eventos de este calibre suelen implicar cortes puntuales de tráfico y modificaciones en líneas habituales. El Ayuntamiento coordinará un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la fluidez en el entorno del Roig Arena.

Por ello, tanto EMT Valencia como Metrovalencia se perfilan como las alternativas más recomendadas frente al vehículo privado o el taxi, que podría verse afectado por retenciones en horas punta.

El objetivo es claro: que la experiencia de la Copa del Rey 2026 de baloncesto comience sin estrés desde el desplazamiento hasta el pabellón.

🏀 Transporte público, clave en el éxito del evento

La Copa del Rey 2026 de baloncesto no solo es una cita deportiva de primer nivel; también es un reto logístico para la ciudad. La coordinación entre transporte urbano y metropolitano será determinante para que miles de aficionados puedan llegar al Roig Arena con comodidad.

EMT València y Metrovalencia se convierten así en protagonistas silenciosos del torneo. Su capacidad para absorber la demanda marcará la diferencia en la experiencia global del evento.

Si vas a asistir a la Copa del Rey en València, planificar con antelación tu desplazamiento al Roig Arena será tan importante como conocer los horarios de los partidos. Apostar por el transporte público no solo es la opción más sostenible, sino también la más práctica ante la previsión de llenos absolutos.

La ciudad ya se prepara para vivir una de las grandes fiestas del baloncesto nacional. Y el primer salto inicial comienza mucho antes del partido: empieza eligiendo cómo llegar.