Minicopa Endesa 2026, en directo | Sigue todos los partidos en València

La cuenta atrás ha terminado. La Minicopa Endesa 2026 comienza mañana en València y reunirá durante cinco días a algunas de las mayores promesas del baloncesto nacional e internacional en categoría infantil (generación 2012). El torneo, organizado por la ACB, se disputará principalmente en La Fonteta, con la gran final programada en el moderno Roig Arena, nuevo pabellón del club anfitrión.

Con acceso gratuito para los aficionados y retransmisión íntegra en YouTube (con la novedad de la emisión también en DAZN) el campeonato vuelve a consolidarse como una de las mejores ventanas para descubrir a las estrellas del mañana.

📅 Calendario y partidos de la Minicopa Endesa 2026

El campeonato se disputará del 18 al 22 de febrero con ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo accederán a semifinales, mientras que el resto jugará partidos de clasificación.

Fases clave del torneo:

Miércoles 18 – Viernes 20: fase de grupos

Sábado 21: semifinales y partidos de posiciones

Domingo 22: tercer puesto y gran final (Roig Arena)

VALENCIA BASKET - UNICAJA (MIÉRCOLES, 14:00H)

TIRMA GRAN CANARIA - CAJA SIETE FUNDACIÓN CB CANARIAS (MIÉRCOLES, 16:00H)

REAL MADRID - OCCIDENT BASQUET MANRESA (MIÉRCOLES, 18:00H)

BARCELONA - CASADEMOMNT ZARAGOZA (MIÉRCOLES, 20:00H)

Un escaparate del baloncesto del futuro

La Minicopa Endesa no es solo un torneo de cantera; es un auténtico laboratorio de estrellas. Cada año permite detectar tendencias en la formación, evolución física de los jóvenes jugadores y estilos de juego que marcarán el futuro del baloncesto español.

Con pabellones llenos, entrada libre y la ilusión de cientos de familias y aficionados, el campeonato volverá a demostrar que el talento no tiene edad. Ocho equipos, cinco días y un único objetivo: levantar el domingo el trofeo que simboliza el comienzo de muchas carreras deportivas.

Porque en la Minicopa no solo se compite por un título. Se compite por empezar a escribir una historia.