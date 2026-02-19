Catalá: "Después de 23 años hemos conseguido volver a acoger la Copa del Rey y estamos súper contentos"

La alcaldesa de València María José Català destacó que con motivo de la celebración de la Copa del Rey de baloncesto en la ciudad, que comienza este jueves, se prevé una ocupación hotelera del 75 por ciento, aunque apuntó que cree que aún puede ser mayor.

El Ayuntamiento de València informó que un sondeo de la Fundació Visit València refleja una media del 75% de ocupación hotelera en la ciudad para las noches del miércoles al sábado 21 frente a la media del 60% del resto del mes y desde la acb se apunto que más de diez mil personas acudirán desde fuera de la provincia a València para asistir a la Copa del Rey : "Tenemos una ocupación del 75 % yo creo que estaremos un poquito por encima. Tenemos a todas las aficiones, una gran fiesta del baloncesto. Ahora, a las 11 horas, se inaugura la 'fan zone' y será una gran fiesta y a las esta tarde estaremos todos apoyando al Valencia Basket", señaló Català en declaraciones a los medios tras un acto oficial.

Contentos con la cita

"Después de 23 años hemos conseguido volver a acoger la Copa del Rey y estamos súper contentos y volvemos a estar en el lugar en el que yo siempre he querido posicionar a la ciudad de València, con una gran maratón, con una copa del Rey durante dos años de baloncesto que es un gran acontecimiento del basket español, recuperando nuestro protagonismo con la vela, los Gay Games… Acogiendo eventos deportivos de calidad pero que tengan mucho que ver con el tejido deportivo valenciano y conexión real con el tejido deportivo valenciano", añadió.

La alcaldesa aseguró que "en esta Copa del Rey que voy a animar al Valencia Basket, espero y deseo que el domingo juegue la final. No podré estar porque también está la cridà pero los valencianos tenemos el corazón partido ese día. Ese es mi sueño y mi deseo, que el domingo los valencianos tengan que partirse entre el Roig Arena y las torres de Serrano", concluyó.