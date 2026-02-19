La eminencia

Siempre digo que el deporte me ha dado, prácticamente, las mejores cosas de mi vida. Una de las más importantes, seguro, son una gran cantidad de amigos que he podido sumar a mi alrededor. Entre todos ellos, el que viene como primer invitado para este texto es David Bravo. Nacido y residente en Madrid, el baloncesto nos aproximó, ya hace algunos lustros, hasta convertirse en una de las personas de mayor confianza que me rodea, siendo, imaginad su importancia, quien habló en mi representación el día que me casé.

Inteligente, cercano y principalmente buena gente, ir conociéndolo más me dio pie a seguir añadiendo a mi entorno personas próximas a él. Entre todos ellos y ellas estaban los miembros de su familia. Sus padres, cuñados y cuñada, sus dos hermanas y un hermano, que han sido y son parte casi de la mía, siendo este último, su hermano, quien definitivamente se convierta en el protagonista de este relato que deseo puedan leer hasta su final.

Juan Pablo (“Juanpi” para los amigos), es otro apasionado del balón naranja, los aros y los tableros, algo que, si no fuera por ser alguien creyente y que me perdone, podríamos decir que es casi como una religión para él.

Hombre sencillo, pausado y equilibrado, es, a su vez, un auténtico entusiasta de la cultura. Ferviente lector, cinéfilo y degustador de buena música, donde en su playlist personal destacan, desde Mark Knofler y sus “Dire Straits” a Joaquín Sabina. Unos hábitos que se recargan, siempre que puede, en las costas de Cádiz, donde podemos encontrarlo junto a su inseparable Berta, llenando ese aura plagado de calma con eso que transmite la Tacita de Plata y sus alrededores. Una de esas personas, “Juanpi”, que por desgracia para nuestra sociedad, parecen en vías de extinción.

Su amor por esta disciplina le llegó pronto. Su temprana entrada en el Colegio Claret de Madrid, le hizo enamorarse de algo, que ni su propio interior sabría la importancia que iba a tener para el resto de su vida. Viendo a los mayores jugar, fue introduciéndose en este deporte, donde aún sin alcanzar la mayoría de edad, pudo formar parte como jugador de un Collado Villalba, que por aquel entonces, se sentaba en la mesa de los más destacados clubes en el territorio patrio. Sin embargo, la imposibilidad de formar parte de aquel proyecto no cerraría sus ansias de seguir afianzando este vínculo ya eterno, pasando así a dirigir equipos masculinos y femeninos en la institución educativa situada en el centro de la capital de España o en el colegio JOYFE, otro nicho de grandes talentos. Raro era no verlo, horas y horas, en diferentes pabellones donde se curtían lo que luego han sido destacados jugadores a nivel nacional.

Una cantidad de sapiencia y conocimiento, que junto a sus inquietudes más propias de un bohemio, le incitaron a volcarlas a través de la escritura. Primero mediante un blog (Contraataque de 11), lo que daría pie a su primera publicación literaria (A canasta pasada), que tuvieron continuidad con una segunda (Doblando el pase), y una tercera (Lolo Sáinz y su tiempo), antes de dar salida a una cuarta, que será ya en este 2026 cuando acabe de ver la luz. Páginas cargadas de historias como las de él, a veces anónimas, donde plasma un amor por el baloncesto similar al que, Salvatore Di Vita “Totó”, muestra por el cine en la inolvidable “Cinema Paradiso” y en la que su padre, Feliciano, desde el mejor lugar del cielo, se sentirá muy orgulloso de hasta donde ha llegado la pasión y talento de su hijo mayor.

El Roig Arena acoge la Copa del Rey de Baloncesto hasta el domingo. / F. CALABUIG

De Zaragoza a Las Palmas, pasando por esos lugares que emiten olor a baloncesto como Vitoria, Badalona y Málaga o A Coruña, la ciudad donde la Torre de Hércules le custodió durante los varios años que vivió allí, Juan Pablo camina en Valencia hacia la 20ª Copa del Rey a sus espaldas.

Su cita, la que siempre marca primero en el calendario, la que le quita las penas y le da la alegría de un ambiente único, que además sirve como excusa perfecta para compartirla con algunos de los que más quiere y le quieren.

Si durante estos días os lo cruzáis en el Roig Arena o en algún otro lugar dentro del Cap i Casal, no dudéis en sentaros a su lado y tener la fortuna de recibir toda la sabiduría que esboza una auténtica eminencia de este deporte.