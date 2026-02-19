Miret: "Necesitamos un 10 de muchos jugadores para ganar al Valencia Basket"

El entrenador del Joventut, Dani Miret, advirtió de que no les valdrá con una buena actuación de sus jugadores con más experiencia para derrotar este jueves al Valencia Basket en los cuartos de final de la Copa del Rey y que necesitarán de muchos. "Tenemos un equipo que ha demostrado ser muy competitivo y unos veteranos que han conseguido muchos éxitos y eso nos debe ayudar. Pero con la intensidad que piden los partidos no podemos ganar por que haya dos o tres que lo hagan muy bien o que sepan mucho, sino que es muy colectivo", señaló Miret, en declaraciones a los medios a la llegada al hotel de la Copa. "Tenemos una segunda unidad sin tanta experiencia pero dependemos para ellos para llegar a nuestro techo competitivo y necesitamos un 10 de muchos jugadores para poder ganar", añadió.

Así ve al Valencia Basket

El técnico dijo que espera "un gran Valencia, muy intenso, que tiene claro que quiere hacer un partido con su sello" y que tiene "un perímetro que es súper talentoso". Además, explicó que una de las claves será qué equipo imponga su estilo. "Hay un contraste muy grande entre las dos identidades. El Valencia querrá jugar rápido, arriesgar en las transiciones y nosotros lo contrario. Intentaremos estar fuertes en el rebote y que el partido se juegue lo máximo al 'cinco contra cinco", desveló.

Jorge Valero

La valoración de Adam Hanga

A la misma idea apuntó el exterior Adam Hanga. "Seguro que va a ser un partido a un ritmo muy alto, Nosotros querremos jugar al nuestro. Espero un partido muy complicado, como siempre, contra un rival que está teniendo una temporada muy buena. Está muy bien en la Euroliga y en la acb pero nosotros tenemos también nuestras armas, les ganamos hace dos semanas y nos gustaría repetir este resultado", señaló Hanga que dijo que deben "seguir el plan".

"La experiencia te ayuda pero hasta cierto punto, hay otros factores. ellos por ejemplo juegan en casa. La experiencia te ayuda, por ejemplo, ahora no estoy muy nervioso y mañana no lo estaré y antes de mi primera Copa estaba muy nervioso", recordó.

El jugador de la 'Penya' dijo que la Copa "es un torneo muy diferente" y que ahora se puede "borrar todo lo que ha pasado". "Todos tienen la misma ilusión y quieren ganar. Hay ocho equipos que tienen posibilidades, el Real Madrid, que tiene un presupuesto de 40 millones seguro que es un poco más", deslizó.