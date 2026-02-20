Andoni y el Lagartijo.

La Copa del Rey de Baloncesto se ha convertido en un evento espectacular. Atractivo e interesante para cualquier amante del deporte por todo lo que congrega. Jugadores, entrenadores, árbitros y árbitras, medios de comunicación, voluntarios y miembros de la organización, son parte importante para el buen desarrollo del mismo. Sin embargo, son muchos los aficionados y aficionadas que se convierten en habituales, año a año, en los diferentes escenarios donde se celebra este torneo al mejor de 8 participantes. Entre todos ellos, hay quien son más que meros seguidores, son esos que hacen grande lo que coloquialmente conocemos como “La Copa”.

El Club Deportivo Baskonia Vitoria Gazteiz, comúnmente conocido como Saski Baskonia, es uno de los clubes con más solera en la historia de esta competición. Tras tres ediciones consecutivas donde no ha podido clasificarse, el equipo alavés regresará para luchar un por un nuevo título. Son 6 los que adornan su nutrida sala de trofeos, siendo la última conseguida en la edición disputada en Madrid, en los inicios del año 2009. Pero, además de lo deportivo, Baskonia es un clásico en lo que es el seguimiento masivo que tienen en sus gradas. Para los que acumulamos ya muchas “Copas” a nuestras espaldas, hay una frase que nos es ya familiar “Baskonia debería ser un fijo en la Copa del Rey”. Algo que han logrado convertir en un sentir común por esos fieles aficionados que le acompañan. Un colectivo, que incluso, lo hacen cuando no participa su equipo, desplazándose a los diferentes puntos de encuentro en territorio nacional.

Pero si alguien tira del carro respecto al resto es su charanga. La música, esa que amansa a las fieras, pero la que también consigue activar corazones, se convierte en un punto de liderazgo respecto a los demás. Una “Fanfarre Biotzatarrak”, que únicamente no arrastra a la masa vitoriana, sino lo hace con cualquier aficionado, vengan de donde vengan, sean como sean, piensen como piensen y lleven una u otra camiseta puesta.

La misma, que tuvo su origen en la enseñanza musical, se convirtió en uno de los estandartes de la entidad de la capital vasca, la cual, a finales del año pasado pudo celebrar su 40 aniversario de existencia.

Y entre todos ellos, como caras más visibles en la actualidad, ahí están Andoni Duque e Iñaki Larrea “El Lagartijo” (otro día hablaremos del motivo de este apodo). Trombón y saxofón, casi una prolongación de sus manos, ayudan a generar ese ambiente único, que unen a seguidores incluso de equipos no clasificados, pero que viajan para disfrutar de su pasión, para vivir algunos de los días que más recordaran cuando las campanadas empiecen a cerrar el año.

Andoni e Iñaki, que en su objetivo de crear el mejor entorno posible para el deporte de la canasta, fueron unos de los grandes artífices de lo que ya se conoce como “El encuentro de las aficiones”. Una cita obligada en la agenda copera en los actos programados de la ACB, que surgió tomando unas cervezas bajo el sol que reinaba sobre la canaria playa de las Canteras, 11 años atrás y que no hace más que corroborar lo especial que este dúo y todos ellos que se han ido uniendo a ellos con el transcurrir del tiempo.

Ayer ya pudimos disfrutarlos y así podremos hacerlo hasta el domingo, siempre y cuando Iñaki, “El Lagartijo”, no pierda su saxofón, como en aquella edición celebrada en su casa, Vitoria, donde una noche separaron sus caminos por unas horas, pero que ya al día siguiente, mientras esos champiñones (los champis) acababan su cocción, pudimos ver un reencuentro imprescindible.