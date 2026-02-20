Directo | Sigue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa
No te pierdas uno de los partidos más atractivos que se pueden ver en Europa de la categoría
La Minicopa es todo un reclamo para las canteras de baloncesto de España. Las mejores se dan cita esta semana en Valencia y lo hacen para mostrar algunas de sus perlas que rondan los 13 años. Muchos sorprendentes jugadores, sobre todo la lista de los que superan los dos metros de altura, hacen las delicias de los aficionados.
Con acceso gratuito para los aficionados y retransmisión íntegra en YouTube (con la novedad de la emisión también en DAZN) el campeonato vuelve a consolidarse como una de las mejores ventanas para descubrir a las estrellas del mañana.
Directo | Sigue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa
.
- Caso cerrado: el Valencia CF ficha a Renzo Saravia
- El Valencia CF se fija en el efecto Guedes
- ¿Quién es Renzo Saravia y qué puede aportar el nuevo fichaje del Valencia CF?
- Caso Cömert, última hora: ampliación del informe y novedades con el botellazo
- El Valencia CF se asegura al portero del futuro
- La Premier League suspira por delantero valenciano de moda
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- El Valencia CF avanza en la operación Saravia