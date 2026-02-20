Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Directo | Sigue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa

No te pierdas uno de los partidos más atractivos que se pueden ver en Europa de la categoría

Valencia Basket suma su segunda victoria y estará en las semifinales de la Minicopa Endesa

Valencia Basket suma su segunda victoria y estará en las semifinales de la Minicopa Endesa / DAVID GRAU LLINARES

Claudia Arce

La Minicopa es todo un reclamo para las canteras de baloncesto de España. Las mejores se dan cita esta semana en Valencia y lo hacen para mostrar algunas de sus perlas que rondan los 13 años. Muchos sorprendentes jugadores, sobre todo la lista de los que superan los dos metros de altura, hacen las delicias de los aficionados.

Con acceso gratuito para los aficionados y retransmisión íntegra en YouTube (con la novedad de la emisión también en DAZN) el campeonato vuelve a consolidarse como una de las mejores ventanas para descubrir a las estrellas del mañana.

Noticias relacionadas

Directo | Sigue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa

.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents