La Minicopa es todo un reclamo para las canteras de baloncesto de España. Las mejores se dan cita esta semana en Valencia y lo hacen para mostrar algunas de sus perlas que rondan los 13 años. Muchos sorprendentes jugadores, sobre todo la lista de los que superan los dos metros de altura, hacen las delicias de los aficionados.

Con acceso gratuito para los aficionados y retransmisión íntegra en YouTube (con la novedad de la emisión también en DAZN) el campeonato vuelve a consolidarse como una de las mejores ventanas para descubrir a las estrellas del mañana.

Noticias relacionadas

Directo | Sigue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa

.