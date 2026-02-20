Entrevista a Alfonso Reyes: "El núcleo nacional de baloncesto de Valencia Basket es fantástico"

Te pregunto por tu libro 'Huevos fritos con patatas'. ¿Por qué ese título?

El título surge porque yo estuve enfermo de COVID varios días en el hospital y cuando salgo, recupero todos los apetitos y lo que más ilusión me hacía era comer un huevo frito con patatas que pedí a mi mujer, junto a un bocadillo de chorizo frito. Entonces, cuando llego a casa, pues para mí eso fue como ver las puertas del cielo abiertas. También es algo simbólico. Al final, los huevos fritos es un plato sencillo, pero con el que se puede alcanzar la excelencia. Es decir, que no tenemos que buscar cosas muy extrañas o muy lejanas cuando podemos ser felices con el día a día.

¿Qué quieres contar con el libro?

Pues el libro es muy autobiográfico, hablo de toda mi carrera baloncestística, hablo de compaginarla con mi carrera universitaria, hablo de la familia, de los valores que me han traído hasta aquí, de dónde vengo y lo que permite saber dónde voy, hablo de la amistad, hablo de los libros, que es mi pasión. Hablo de comida, de los huevos fritos como también metáfora de lo que os he dicho antes. Además hago, bueno, pues un pequeño diccionario de todas las palabras que he ido recopilando o inventando, o epítetos como digo yo, que en lugar de, bueno, que a mí me sirven para desahogarme en Twitter. Así que se puede leer independientemente cada capítulo, pero bueno, yo creo que es un libro que puede gustar mucho.

Pasando más al baloncesto, lo primero que te quiero preguntar es por el Roig Arena. Imagino que ya habías estado, pero esta es la primera vez que lo ves acogiendo un gran torneo. ¿Qué te parece como pabellón?

Me parece una instalación increíble. Estuve ya el verano pasado cuando todavía no estaba totalmente construido y vine el día de la inauguración, que ya fue el primer partido de Euroliga. Ahora con la Copa, pues se ve que es una de las instalaciones más modernas del mundo y que en España es increíble. No solo para el deporte, sino también para todo tipo de conciertos y eventos culturales.

Semifinales de Copa del Rey: Valencia Basket - Real Madrid. ¿Qué sensaciones tienes?

Pues Valencia tuvo un partido complicado con Joventut porque era el primero en jugar. Joventut venía sin sorpresa, sin presión y es un gran equipo. Y Valencia lo solventó muy bien. El Madrid ganó con demasiada suficiencia a Unicaja, lo cual tampoco es muy normal. Por lo tanto, mañana puede pasar cualquier cosa. Yo no tengo ningún favorito, cualquiera. Tanto Valencia como Real Madrid puede ganar el partido. Es una Copa igualada en general.

A nivel general ¿ves una Copa igualada entre todos los equipos que siguen vivos?

En la Copa del Rey siempre es igual. Hay ocho equipos, habrá dos o tres favoritos, pero casi nunca suele ganar el favorito. O uno o dos favoritos, pero no es más claro. Y ahora puede pasar lo mismo. Bueno, parece que Real Madrid ayer dio un puñetazo a la mesa, pero también Valencia está en casa. Vamos a ver Barcelona, Murcia, Baskonia y Tenerife. Y cualquiera de los cuatro puede dar la sorpresa.

Te quería preguntar también por la situación del baloncesto español. Venimos de una época dorada que ya hace varios años que pasó y ahora parece que estamos en una especie de reconstrucción.

Estamos en un momento delicado, porque cada vez hay menos jugadores españoles jugando en la ACB, lo que va en detrimento de la Selección Española, porque necesitamos más jugadores. Los que hay son de muy buena calidad, pero si ampliamos el abanico será mejor para todos. Y para eso hay que sentarse y hablar, porque si no hacemos nada, yo entiendo que conocemos el problema, la solución, cada uno tendremos la nuestra, pero habrá que sentarse para poner en común lo que podemos hacer. Si no hacemos nada, vamos a seguir en la misma senda descendente y eso es lo que no nos podemos permitir.

Has criticado en alguna ocasión la creación de la Liga U. ¿Por qué no te termina de convencer esa idea?

Bueno, porque creemos que llega tarde, a lo mejor hace 10-15 años sí hubiera tenido más repercusión. Yo lo que tengo claro es que se hace con la mejor intención, que haya seis jugadores españoles, pero también que haya seis jugadores extranjeros, que al final también se están formando y yo creo que debería ser específicamente para nuestro baloncesto. Me parece que es un parche con la mejor intención y ojalá saliera bien, pero no lo tengo muy claro.

Te pregunto por Valencia Basket, porque es ahora mismo el club que más importancia tiene en la Selección Española. En las últimas convocatorias han llegado a ir incluso siete jugadores.

Sergio de Larrea es jugador increíble, muy joven, que necesita, como todos los jugadores de gran talento, desarrollarse en la cancha y creo que Valencia es un muy buen sitio para hacerlo, pero claro, tiene que ser a base de jugar con los mejores. El año pasado ya también lo hizo muy bien con la Selección, con Valencia este año y ojalá siga su trayectoria y podamos disfrutarlo mucho tiempo aquí. Y el resto de núcleo nacional en Valencia es fantástico. Es una fórmula que siempre ha funcionado, no es matemática que vaya a funcionar al 100% de las veces, pero yo creo que es por dónde se puede empezar.

¿Qué nos puedes contar de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y sus proyectos?

Pues en la Asociación tenemos muy claro la defensa del jugador ACB durante toda su etapa deportiva, todos los problemas que puedan tener contractuales, con cualquier índole y también somos muy conscientes de que después del baloncesto van a tener muchos años de vida y por lo tanto tienen que estar preparados para esa nueva vida. En ese caso lo que hacemos es ofrecerles una serie de becas de formación, ya sea universitaria, idiomas o másteres para ayudarles a que estén preparados en eso. Así que eso es ahora mismo, aparte de todas las negociaciones y todas las conversaciones con Federación, ACB... y todos los organismos que manejan el baloncesto, en eso estamos, entretenidos.