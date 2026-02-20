A Scariolo le llega una multa de 5.000 euros... ¡en plena Copa del Rey de Valencia!

El Real Madrid y su relación con los árbitros no es cosa específica del fútbol. Y es que Sergio Scariolo ha sido sancionado con una multa de 5.000 euros por parte de la Euroliga tras sus declaraciones contra el arbitraje del partido que enfrentó al conjunto blanco con el Panathinaikos en la jornada 26 de la competición continental. La noticia llega en pleno desarrollo de la Copa del Rey 2026, que se está disputando en el Roig Arena de València, donde el técnico italiano se encuentra a la espera de dirigir al Real Madrid en las semifinales ante el Valencia Basket.

La Euroliga anunció este viernes su última ronda de sanciones disciplinarias, entre las que figura la imposición de una multa de 5.000 euros a Scariolo por sus comentarios relativos al rendimiento arbitral tras la ajustada derrota de los blancos en Atenas.

Las palabras de Scariolo que desencadenaron la sanción

Tras la derrota por 82-81 frente al Panathinaikos, Scariolo no ocultó su frustración con el cuarteto arbitral. “Prefiero malgastar mi dinero en otros fines”, llegó a decir al ser preguntado por su valoración del arbitraje, en una frase que rápidamente se viralizó en redes y medios. Una pena, pero al final la multa será para los fines que decida la Euroliga...

En rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid profundizó en su crítica: afirmó que el equipo “no sabía que se iba a enfrentar a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho”, calificó de “récord mundial” la cantidad de faltas ofensivas señaladas a su equipo y señaló una acción controvertida sobre Alberto Abalde en la recta final del choque.

Alberto Abalde, uno de los destacados del encuentro. / EFE

Multa en plena Copa del Rey a la espera de las 'semis' ante Valencia Basket

La sanción llega en un momento clave para el Real Madrid, que tras superar los cuartos de final en València frente a Unicaja, avanza con la mirada puesta en las semifinales de la Copa del Rey 2026. En el Roig Arena, el conjunto blanco se prepara para medirse al Valencia Basket, anfitrión del torneo y uno de los equipos con más aspiraciones esta temporada en la Liga Endesa, donde marchan segundos tras los del propio Scariolo.