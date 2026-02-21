Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sigue el Real Madrid - Barça de las semifinales de la Minicopa en SUPER

Ambos equipos, junto a Valencia Basket y Gran Canaria, buscan billete para la gran final que se disputará en el Roig Arena

Sorteo de la Minicopa de España.

Sorteo de la Minicopa de España. / RFEBM

Redacción SD

València

📅 Calendario y partidos de la Minicopa Endesa 2026

Llegan las semifinales de la Minicopa después de que cuatro de los ocho participantes, divididos en dos grupos, hayan pasado al penúltimo escalón hacia el título. Los dos primeros de cada grupo accedieron a semifinales, mientras que el resto jugará partidos de clasificación. Ahora Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Gran Canaria buscan billete para la final que, tras disputar las fases previas en La Fonteta, se jugará en el Roig Arena.

Fases clave del torneo:

  • Miércoles 18 – Viernes 20: fase de grupos
  • Sábado 21: semifinales y partidos de posiciones
  • Domingo 22: tercer puesto y gran final (Roig Arena)
