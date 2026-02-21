Directo | Sigue el Real Madrid - Barça de las semifinales de la Minicopa en SUPER

📅 Calendario y partidos de la Minicopa Endesa 2026

Llegan las semifinales de la Minicopa después de que cuatro de los ocho participantes, divididos en dos grupos, hayan pasado al penúltimo escalón hacia el título. Los dos primeros de cada grupo accedieron a semifinales, mientras que el resto jugará partidos de clasificación. Ahora Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Gran Canaria buscan billete para la final que, tras disputar las fases previas en La Fonteta, se jugará en el Roig Arena.

Fases clave del torneo: